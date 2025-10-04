بعد خطة ترامب.. الاحتلال يجمد توغله في غزة ويعد قائمة أسرى فلسطينيين

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن "إسرائيل بدأت بإعداد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم خلال الصفقة"،.

وأضافت وسائل إعلام الاحتلال أن "فريق التفاوض يعد خرائط الانسحاب التي ما تزال موضع خلاف بين الجانبين"، لافتًا إلى أن "الجيش يجمد عملية احتلال مدينة غزة".

أعلنت الحركة موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجددت حماس موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين "تكنوقراط".

ومن جانبها، قالت حركة الجهاد الفلسطينية، اليوم، إن "رد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، يعبر عن موقف الفصائل"، مضيفة: "شاركنا بمسؤولية في المشاورات التي أدت لاتخاذ قرار حماس".