بعد خطة ترامب.. الاحتلال يجمد توغله في غزة ويعد قائمة أسرى فلسطينيين
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رغم دعوة ترامب.. قصف إسرائيلي عنيف على مدينة غزة

غزة المدمرة
محمد على

قالت وكالة الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، إن إسرائيل نفذت عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على مدينة غزة، رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف القصف بعد موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل ، لوكالة فرانس برس: "كانت ليلة عنيفة للغاية، نفذ خلالها (الجيش الإسرائيلي) عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على مدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع، على الرغم من دعوة الرئيس ترامب إلى وقف القصف".

وأضاف بصل، أن 20 منزلاً دمرت في القصف الليلي.

وقال مستشفى المعمداني في مدينة غزة في بيان، إنه استقبل إصابات جراء قصف منزل في حي التفاح بالمدينة، بينهم ٧ شهداء وعدد من الجرحى.

وقالت مستشفى ناصر في خان يونس بغزة ، إن طفلين استشهدا وأصيب ثمانية أشخاص في غارة لطائرة بدون طيار على خيمة في مخيم للنازحين في غزة.

وتدعو خطة السلام الخاصة بغزة، التي قدمها ترامب وأيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن في غضون 72 ساعة، ونزع سلاح حماس، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من غزة.

وقالت حركة حماس يوم الجمعة، إنها مستعدة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة بموجب خطة ترامب، لكنها تريد مفاوضات بشأن التفاصيل ويكون لها رأي في مستقبل الأراضي الفلسطينية.

ترامب دعوة ترامب قصف إسرائيلي مدينة غزة

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-10-2025

جانب من الحدث

الوادي الجديد تطلق مبادرة كمل "الزغروطة" بكنيسة السيدة مريم العذراء

شلالات القناطر

رى القليوبية: لا خوف من أراضى طرح النهر بسبب زيادة منسوب المياه

جانب من الحدث

ينتج 25 طنا خلال 4 سنوات.. الوادي الجديد تستعد لإنشاء أول مركز متكامل للحرير الطبيعي

بالصور

لمنع السحابة السوداء بالشرقية.. تجميع 107 أطنان قش أرز منذ بداية الحصاد

"خربشة القطط تنقل السعار”.. أمراض خطيرة قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

