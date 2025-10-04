رغم دعوة ترامب.. قصف إسرائيلي عنيف على مدينة غزة

قالت وكالة الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، إن إسرائيل نفذت عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على مدينة غزة، رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف القصف بعد موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل ، لوكالة فرانس برس: "كانت ليلة عنيفة للغاية، نفذ خلالها (الجيش الإسرائيلي) عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على مدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع، على الرغم من دعوة الرئيس ترامب إلى وقف القصف".

وأضاف بصل، أن 20 منزلاً دمرت في القصف الليلي.

وقال مستشفى المعمداني في مدينة غزة في بيان، إنه استقبل إصابات جراء قصف منزل في حي التفاح بالمدينة، بينهم ٧ شهداء وعدد من الجرحى.

وقالت مستشفى ناصر في خان يونس بغزة ، إن طفلين استشهدا وأصيب ثمانية أشخاص في غارة لطائرة بدون طيار على خيمة في مخيم للنازحين في غزة.

وتدعو خطة السلام الخاصة بغزة، التي قدمها ترامب وأيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن في غضون 72 ساعة، ونزع سلاح حماس، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من غزة.

وقالت حركة حماس يوم الجمعة، إنها مستعدة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة بموجب خطة ترامب، لكنها تريد مفاوضات بشأن التفاصيل ويكون لها رأي في مستقبل الأراضي الفلسطينية.