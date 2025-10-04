قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترحيب باكستاني ماليزي بقبول حماس خطة ترامب لوقف إطلاق النار

الاحتلال
الاحتلال
محمد على

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يوم السبت إن قبول حماس لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة خلق نافذة لوقف إطلاق النار، ووعد بدعم إسلام آباد المستمر للسلام الدائم في فلسطين.

وجاء البيان بعد إصدار ترامب أمرًا لإسرائيل بوقف قصف قطاع غزة بعد أن قالت حماس إنها قبلت بعض عناصر خطته لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين وإعادة جميع الرهائن المتبقين الذين تم أسرهم في هجوم 7 أكتوبر 2023 .

أعلنت حماس استعدادها لتسليم السلطة لفلسطينيين آخرين، إلا أن جوانب أخرى من الخطة تتطلب مزيدًا من المشاورات بين الفلسطينيين.

 وأشار مسؤولون كبار في حماس إلى وجود خلافات رئيسية لا تزال تتطلب مزيدًا من المفاوضات.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني  إنهم أقرب إلى وقف إطلاق النار في غزة مما كانوا عليه منذ أن شنت إسرائيل الحرب على غزة والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 65 ألف فلسطيني.

وقال: "إن البيان الصادر عن حماس يُتيح فرصةً لوقف إطلاق النار وضمان السلام، ويجب ألا نسمح بوقفه مجددًا". 

وأضاف: "ستواصل باكستان العمل مع جميع شركائها والدول الشقيقة من أجل سلام دائم في فلسطين".

ورحب وزير الخارجية الماليزي بالاعلان من حماس قائلا ان ماليزيا مع كل مايدعم حقوق الفلسطينيين كما اكد رئيس الوزراء الماليزي على ذلك.

قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن إن ماليزيا ترحب بقبول حركة حماس المشروط لخطة السلام المكونة من 20 نقطة والتي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ذكر إن هذا التطور يعد بمثابة نقطة انطلاق نحو السلام الدائم لفلسطين وشعبها.

قال الوزير :"الحمد لله، نحن ممتنون لقبول حماس (الخطة)، ولو بشروط. هذا يعني أنه لا يمكن التذرع برفض حماس لهذه النقاط العشرين لمواصلة مهاجمة غزة وقتل الفلسطينيين".

ذكر ذلك في مؤتمر صحفي عقده بعد زيارة مركز قيادة سومود نوسانتارا (SNCC)  اليوم.

وبحسب محمد فإن القبول يعكس أيضا رغبة حماس في السعي إلى حل سلمي.

أردف إنه يتوقع فتح طرق المساعدات الإنسانية بمجرد تنفيذ خطة السلام.

وحث الأطراف الراغبة في توصيل المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية على الاتصال مباشرة مع وزارة الخارجية الماليزية حتى يمكن تنظيم عملية التسليم بسرعة ومنهجية.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير أن حماس وافقت على جزء من خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها ترامب، لكنها ذكرت أن العديد من عناصر الخطة لا تزال تتطلب المزيد من المفاوضات.

وحدد ترامب، الجمعة، الساعة السادسة مساء يوم الأحد (السادسة صباحا من يوم الاثنين بتوقيت ماليزيا) كموعد نهائي لحماس للموافقة على الخطة.

وتهدف الخطة، من بين أمور أخرى، إلى جعل غزة منطقة منزوعة السلاح مع آلية حكم انتقالية يشرف عليها مباشرة الرئيس الأمريكي من خلال هيئة دولية مكلفة بمراقبة تنفيذها.

وتتضمن الخطة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة من الموافقة عليها، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وتدعو الخطة أيضا إلى إنهاء الأعمال العدائية، ونزع سلاح كل الجماعات المسلحة في غزة، والانسحاب التدريجي لإسرائيل من القطاع، على أن تتولى إدارته بعد ذلك سلطة تكنوقراطية تحت إشراف هيئة دولية برئاسة الرئيس الأمريكي.

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

سيد عبدالحفيظ

أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

لبنان

مطالب بتعديل القوانين لمنح أبناء اللبنانيات من أجانب حقوقًا متساوية

غزة

إسرائيل بدأت إعداد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم قريبا

التأمين الصحي الشامل

الرعاية الصحية: توافر التكنولوجيا يساعد على إجراء أدق جراحات القلب

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

لوك صيفي.. بوسي تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

أرخص سيارة تسلا موديل Y.. أبرز المميزات والعيوب

تسلا موديل Y
تسلا موديل Y
تسلا موديل Y

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

