وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إعلام إسرائيلي: فريق التفاوض تلقى توجيهات بالاستعداد للسفر لإلقاء السلاح

نتنياهو
نتنياهو
محمد على

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن فريق التفاوض المسؤول عن التفاهم مع الوسطاء ، ومن خلالهم مع الفصائل الفلسطينية، تلقى توجيهات بالاستعداد للسفر في أقرب وقت للاتفاق على تفاصيل الخطة التي أطلقها ترامب.

وقالت وسائل الإعلام العبرية: جهات أمنية تبلور قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم علاوة على فرق مهنية تعد خرائط دقيقة للانسحاب من غزة وفق الخطة.

وأوردت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يجمّد عملية احتلال غزة، فيما قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو: بالنظر إلى ردّ حماس تستعد "إسرائيل" لتنفيذ فوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى.

خلال ذلك أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 7 شهداء بنيران جيش الاحتلال في مناطق بمدينة غزة منذ فجر اليوم.

وقالت وكالة رويترز عن مسؤول في حـ.ماس، إن الحركة لن تلقي السـ.لاح قبل انتهاء الاحـ.تلال الإسـ.رائيلي.

وذكرت حركة الجهاد، أن الرد الذي قدمته حركة المقاومة  "حماس" على خطة ترامب هو تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية، ولقد شاركت حركة الجهاد في فلسطين بمسؤولية في المشاورات التي أدّت لإتخاذ هذا القرار.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إسرائيل إلى "التوقف فورا عن قصف غزة" بعد رد حماس على خطته للسلام لإنهاء الحرب.

وبناءً على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم، وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وبسرعة، وفق ما قال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل "يتعلق الأمر بالسلام المنشود في الشرق الأوسط".

وجاءت تعليقات ترامب بعد وقت قصير من تقديم حماس ردها على خطته للسلام المكونة من 20 نقطة، والتي حظيت بموافقة عامة من عشرات الدول، بما في ذلك الدول العربية والإسلامية.

وتعهد ترامب في مقطع فيديو قصير يوم الجمعة ، بأن يتم التعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل في محادثات غزة، كما أشاد بموافقة حماس الواضحة على إطلاق سراح الرهائن باعتبارها "يومًا خاصًا".

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
بوسي
تسلا موديل Y
