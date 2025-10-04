إعلام إسرائيلي: فريق التفاوض تلقى توجيهات بالاستعداد للسفر لإلقاء السلاح

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن فريق التفاوض المسؤول عن التفاهم مع الوسطاء ، ومن خلالهم مع الفصائل الفلسطينية، تلقى توجيهات بالاستعداد للسفر في أقرب وقت للاتفاق على تفاصيل الخطة التي أطلقها ترامب.

وقالت وسائل الإعلام العبرية: جهات أمنية تبلور قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم علاوة على فرق مهنية تعد خرائط دقيقة للانسحاب من غزة وفق الخطة.

وأوردت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يجمّد عملية احتلال غزة، فيما قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو: بالنظر إلى ردّ حماس تستعد "إسرائيل" لتنفيذ فوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى.

خلال ذلك أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 7 شهداء بنيران جيش الاحتلال في مناطق بمدينة غزة منذ فجر اليوم.

وقالت وكالة رويترز عن مسؤول في حـ.ماس، إن الحركة لن تلقي السـ.لاح قبل انتهاء الاحـ.تلال الإسـ.رائيلي.

وذكرت حركة الجهاد، أن الرد الذي قدمته حركة المقاومة "حماس" على خطة ترامب هو تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية، ولقد شاركت حركة الجهاد في فلسطين بمسؤولية في المشاورات التي أدّت لإتخاذ هذا القرار.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إسرائيل إلى "التوقف فورا عن قصف غزة" بعد رد حماس على خطته للسلام لإنهاء الحرب.

وبناءً على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم، وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وبسرعة، وفق ما قال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل "يتعلق الأمر بالسلام المنشود في الشرق الأوسط".

وجاءت تعليقات ترامب بعد وقت قصير من تقديم حماس ردها على خطته للسلام المكونة من 20 نقطة، والتي حظيت بموافقة عامة من عشرات الدول، بما في ذلك الدول العربية والإسلامية.

وتعهد ترامب في مقطع فيديو قصير يوم الجمعة ، بأن يتم التعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل في محادثات غزة، كما أشاد بموافقة حماس الواضحة على إطلاق سراح الرهائن باعتبارها "يومًا خاصًا".