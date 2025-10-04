بأوامر نتنياهو.. هجوم بالمسيرات على سفن أسطول الصمود المتجه لـ غزة

كشفت شبكة "سي بي إس" نيوز" الأمريكية، نقلاً عن مسئولين في الاستخبارات الأمريكية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى أوامر مباشرة بشن هجمات بالطائرات المسيرة على سفينتين من "أسطول الصمود" كانتا تحملان مساعدات إنسانية ومتضامنين دوليين في طريقهما إلى غزة مطلع سبتمبر الماضي، أثناء رسوهما قبالة السواحل التونسية.

ووفقاً للمصادر، فإن الهجمات وقعت في 8 و9 سبتمبر، حيث أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية من غواصة تابعة للجيش الإسرائيلي أجهزة حارقة على السفينتين "فاميلي" التي ترفع العلم البرتغالي و"ألما" التي ترفع العلم البريطاني، ما أدى إلى اندلاع حرائق تمت السيطرة عليها لاحقاً. وأكدت المصادر أن الأوامر صدرت بشكل مباشر من نتنياهو.

الهجمات لم تؤد إلى سقوط قتلى أو جرحى، لكنها تسببت في أضرار مادية أثارت موجة استنكار واسعة.

وأشارت حركة "أسطول الصمود العالمي"، التي نظمت المبادرة البحرية، إلى أن من بين الركاب كانت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ وعدد من النواب الأوروبيين.

وقال المنظمون في بيان إن "تأكيد تورط إسرائيل لا يفاجئنا، بل يكشف مستوى من الغطرسة والإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر بلا حساب"، مؤكدين أن الهجمات "عرضت حياة المدنيين والمتطوعين الإنسانيين للخطر"، ودعوا إلى "تحقيقات مستقلة عاجلة ومحاسبة المسئولين".

السلطات التونسية، من جانبها، شككت في الرواية، مشيرة إلى أن الفحص الأولي رجح أن الانفجار وقع من داخل إحدى السفن، فيما روجت حسابات مؤيدة لإسرائيل رواية تقول إن الحريق اندلع بسبب "سوء استخدام" إشارات الاستغاثة البحرية. لكن لقطات فيديو حصلت عليها سي بي إس نيوز أظهرت جسماً مشتعلاً يسقط على متن السفينة.

وفي أواخر سبتمبر، أفاد النشطاء بأن أسطولهم تعرض لهجمات جديدة من 15 طائرة مسيرة منخفضة الارتفاع أثناء إبحارهم جنوب اليونان، حيث سمع أكثر من 13 انفجاراً وتضررت عشر سفن، إضافة إلى تعطل أنظمة الاتصالات.

وخلال هذا الأسبوع، اعترضت البحرية الإسرائيلية معظم سفن الأسطول واحتجزت العشرات من المتضامنين، بينهم تونبرغ ونواب أوروبيون وأمريكيون.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع القضية، ووصفت الرحلة بأنها "استفزاز غير ضروري"، في وقت يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض خطة لوقف الحرب في غزة.