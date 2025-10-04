قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فوز تاريخي .. ساناي تاكايتشي أول امرأة تقود الحزب الحاكم في اليابان
نتاج اخطائي.. عمرو أديب يوجه عدة نصائح من خبراته الحياتية
القائمة الوطنية تستهل اجتماعاتها استعدادا لانتخابات النواب بمقر مستقبل وطن .. اليوم
وول ستريت جورنال تكشف شروط حماس لقبول خطة ترامب
بأوامر نتنياهو.. هجوم بالمسيرات على سفن أسطول الصمود المتجه لـ غزة
ما هي فضائل الصدقة في الدنيا؟.. الإفتاء: 16 نعمة ومثلها بالآخرة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 4-10-2025
أسعار الذهب في مصر اليوم 4-10-2025.. عيار 12 بكام؟
سارة خليفة: أنا مش مافيا وفلوسي لا دعارة ولا مخدرات| نص التحقيقات
فتحت أبواب النصر.. الفريق سعد الدين الشاذلي وخطة "المآذن العالية"
لتوفير شتلات وتقاوى تتحمل الملوحة.. الريف المصري يوقع برتوكول مع أكساد
وزير الخارجية: مصر تدعم كافة جهود إنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بأوامر نتنياهو.. هجوم بالمسيرات على سفن أسطول الصمود المتجه لـ غزة

اشتعال سفينة تابعة لأسطول الصمود
القسم الخارجي

كشفت شبكة "سي بي إس" نيوز" الأمريكية، نقلاً عن مسئولين في الاستخبارات الأمريكية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى أوامر مباشرة بشن هجمات بالطائرات المسيرة على سفينتين من "أسطول الصمود" كانتا تحملان مساعدات إنسانية ومتضامنين دوليين في طريقهما إلى غزة مطلع سبتمبر الماضي، أثناء رسوهما قبالة السواحل التونسية.

ووفقاً للمصادر، فإن الهجمات وقعت في 8 و9 سبتمبر، حيث أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية من غواصة تابعة للجيش الإسرائيلي أجهزة حارقة على السفينتين "فاميلي" التي ترفع العلم البرتغالي و"ألما" التي ترفع العلم البريطاني، ما أدى إلى اندلاع حرائق تمت السيطرة عليها لاحقاً. وأكدت المصادر أن الأوامر صدرت بشكل مباشر من نتنياهو.

الهجمات لم تؤد إلى سقوط قتلى أو جرحى، لكنها تسببت في أضرار مادية أثارت موجة استنكار واسعة.

وأشارت حركة "أسطول الصمود العالمي"، التي نظمت المبادرة البحرية، إلى أن من بين الركاب كانت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ وعدد من النواب الأوروبيين.

وقال المنظمون في بيان إن "تأكيد تورط إسرائيل لا يفاجئنا، بل يكشف مستوى من الغطرسة والإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر بلا حساب"، مؤكدين أن الهجمات "عرضت حياة المدنيين والمتطوعين الإنسانيين للخطر"، ودعوا إلى "تحقيقات مستقلة عاجلة ومحاسبة المسئولين".

السلطات التونسية، من جانبها، شككت في الرواية، مشيرة إلى أن الفحص الأولي رجح أن الانفجار وقع من داخل إحدى السفن، فيما روجت حسابات مؤيدة لإسرائيل رواية تقول إن الحريق اندلع بسبب "سوء استخدام" إشارات الاستغاثة البحرية. لكن لقطات فيديو حصلت عليها سي بي إس نيوز أظهرت جسماً مشتعلاً يسقط على متن السفينة.

وفي أواخر سبتمبر، أفاد النشطاء بأن أسطولهم تعرض لهجمات جديدة من 15 طائرة مسيرة منخفضة الارتفاع أثناء إبحارهم جنوب اليونان، حيث سمع أكثر من 13 انفجاراً وتضررت عشر سفن، إضافة إلى تعطل أنظمة الاتصالات.

وخلال هذا الأسبوع، اعترضت البحرية الإسرائيلية معظم سفن الأسطول واحتجزت العشرات من المتضامنين، بينهم تونبرغ ونواب أوروبيون وأمريكيون.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع القضية، ووصفت الرحلة بأنها "استفزاز غير ضروري"، في وقت يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض خطة لوقف الحرب في غزة.

