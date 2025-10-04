رئيس وزراء كندا يرحب بإعلان موافقة حماس على خطة ترامب

رحب رئيس وزراء كندا مارك كارني بإعلان حماس موافقتها على إعلان وخطة ترامب لوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وذكر مارك كارني :"نرحب بالتزامات حماس التخلي عن السلطة وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين أحياءً وأمواتاً ".

تابع:" نشجع جميع الأطراف على العمل فوراً لترجمة هذه الالتزامات إلى واقع وتعزيز السلام والأمن في المنطقة ونشكر الرئيس ترامب على قيادته الحكيمة".

أردف:" تكثف كندا تنسيقها مع الشركاء الدوليين لبناء سلام عادل ودائم ومستعدون لدعم إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق إلى غزة".

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إسرائيل إلى "التوقف فورا عن قصف غزة" بعد رد حماس على خطته للسلام لإنهاء الحرب.

بناءً على البيان الصادر عن حماس، قال ترامب:"أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وبسرعة".

جاء ذلك في كلام لترامب على منصته "تروث سوشيال".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل "يتعلق الأمر بالسلام المنشود في الشرق الأوسط".

وجاءت تعليقات ترامب بعد وقت قصير من تقديم حماس ردها على خطته للسلام المكونة من 20 نقطة، والتي حظيت بموافقة عامة من عشرات الدول، بما في ذلك الدول العربية والإسلامية الرائدة.

ترامب يقول "الجميع سيعاملون بشكل عادل" في اتفاق غزة.

وتعهد ترامب في مقطع فيديو قصير يوم الجمعة بأن يتم التعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل في محادثات غزة، كما أشاد بموافقة حماس الواضحة على إطلاق سراح الرهائن باعتبارها "يومًا خاصًا".

قال ترامب في رسالةٍ لم تتجاوز الدقيقة، ونُشرت على موقع "تروث": "سيُعامل الجميع بإنصاف. هذا يومٌ مميزٌ للغاية، ربما غير مسبوق".

في بيان لها، رحّبت حماس بالخطة، لكنها طلبت توضيحات إضافية حول بعض بنودها، مما أثار تساؤلات حول موافقتها عليها. وأكدت الحركة موافقتها على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، أحياءً وأمواتًا، مؤكدةً استعدادها للانخراط فورًا، عبر وسطاء، في مناقشة الخطة.