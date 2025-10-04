مستوطنون يحرقون مركبة ويحطمون نوافذ منزل لعائلة فلسطينية جنوب الخليل

أفادت مصادر محلية فلسطينية، صباح اليوم السبت، أن مجموعة من المستوطنين نفذت اعتداءً جديداً استهدف ممتلكات المواطنين في منطقة سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل، حيث أقدموا على إحراق مركبة وتحطيم نوافذ منزل تعود ملكيته لإحدى العائلات الفلسطينية.

ووفق شهود عيان، هاجم المستوطنون المنطقة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواجدت في المكان ولم تتدخل لمنع الاعتداء، ما أثار حالة من الذعر بين سكان المنزل وبين الأطفال والنساء الذين احتموا داخله.

ويأتي هذا الاعتداء في إطار سلسلة متصاعدة من هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، خاصة في المناطق القريبة من البؤر الاستيطانية المقامة بشكل غير قانوني على أراضي الفلسطينيين في مسافر يطا. وتشمل هذه الهجمات عمليات اعتداء جسدي على السكان، اقتلاع أشجار الزيتون، وإتلاف المحاصيل الزراعية، في محاولة لدفع الأهالي إلى الرحيل عن أراضيهم.

جدير بالذكر أن مسافر يطا تشهد منذ أشهر تضييقات متزايدة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، لا سيما بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صادق على تهجير أكثر من ألف مواطن فلسطيني من المنطقة، بدعوى أنها "منطقة إطلاق نار" للجيش الإسرائيلي. وقد أثار القرار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي اعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وسياسات تهجير قسري محظورة.

ويؤكد أهالي سوسيا أن هذه الاعتداءات لن تثنيهم عن البقاء في أرضهم ومنازلهم، مشيرين إلى أن الهدف الأساسي من تصاعد العنف الاستيطاني هو فرض سياسة الأمر الواقع وتوسيع المستوطنات على حساب الوجود الفلسطيني في جنوب الخليل.