أخبار العالم

استئناف رحلات مطار ميونخ بعد إغلاقه مرتين خلال الـ٢٤ساعة الماضية

أعلنت سلطات مطار ميونخ الدولي، اليوم السبت، استئناف الرحلات الجوية بشكل تدريجي، وذلك بعد إغلاقه مرتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إثر رصد طائرات مسيرة في محيطه.

وقالت إدارة المطار، وفق ما نقلته وكالة رويترز، إن حركة الإقلاع والهبوط عادت بصورة محدودة، مع اتخاذ تدابير احترازية لضمان سلامة المسافرين والطائرات، مؤكدة أن الأولوية في تنظيم الرحلات ستمنح للرحلات الدولية الطويلة والرحلات المتأخرة.

وكان المطار قد أغلق صباح اليوم لساعات بعد أن رصدت مسيرات تحلق فوق المنطقة المحيطة به، مما أجبر سلطات الطيران على تعليق جميع الرحلات الجوية كإجراء أمني وقائي. ويعد هذا الإغلاق الثاني من نوعه خلال أقل من 24 ساعة، وهو ما تسبب في إرباك حركة السفر وإلغاء وتأجيل عشرات الرحلات.

ويعتبر مطار ميونخ ثاني أكبر مطار في ألمانيا بعد مطار فرانكفورت، ويخدم سنوياً عشرات الملايين من المسافرين، ما يجعل أي تعطيل في نشاطه مؤثراً على حركة الطيران الأوروبية بشكل عام.

ولم تكشف السلطات الألمانية حتى الآن عن مصدر هذه المسيرات أو الجهة المسؤولة عن تشغيلها، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً موسعاً لملاحقة الفاعلين، مشيرة إلى أن التحليق غير المصرح به للطائرات المسيّرة في أجواء المطارات يمثل تهديداً خطيراً لأمن الطيران المدني.

يذكر أن مطارات أوروبية عدة شهدت في السنوات الأخيرة حوادث مشابهة، دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تشديد التشريعات المتعلقة باستخدام الطائرات المسيّرة، خاصة قرب المنشآت الحساسة والمطارات.

