قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فوز تاريخي .. ساناي تاكايتشي أول امرأة تقود الحزب الحاكم في اليابان
نتاج اخطائي.. عمرو أديب يوجه عدة نصائح من خبراته الحياتية
القائمة الوطنية تستهل اجتماعاتها استعدادا لانتخابات النواب بمقر مستقبل وطن .. اليوم
وول ستريت جورنال تكشف شروط حماس لقبول خطة ترامب
بأوامر نتنياهو.. هجوم بالمسيرات على سفن أسطول الصمود المتجه لـ غزة
ما هي فضائل الصدقة في الدنيا؟.. الإفتاء: 16 نعمة ومثلها بالآخرة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 4-10-2025
أسعار الذهب في مصر اليوم 4-10-2025.. عيار 12 بكام؟
سارة خليفة: أنا مش مافيا وفلوسي لا دعارة ولا مخدرات| نص التحقيقات
فتحت أبواب النصر.. الفريق سعد الدين الشاذلي وخطة "المآذن العالية"
لتوفير شتلات وتقاوى تتحمل الملوحة.. الريف المصري يوقع برتوكول مع أكساد
وزير الخارجية: مصر تدعم كافة جهود إنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توتر دبلوماسي .. وزارة الخارجية السويسرية تقدم احتجاجا على تصرفات إسرائيل القمعية

هجوم القوات البحرية الإسرائيلية على أسطول الصكود العالمي
هجوم القوات البحرية الإسرائيلية على أسطول الصكود العالمي
محمد على

أكدت وزارة الخارجية السويسرية أنها ستقدم احتجاجا دبلوماسيا إلى إسرائيل بعد أن قطعت قوات الأمن الإسرائيلية زيارة دبلوماسيين سويسريين إلى المعتقلين في سجون الاحتلال الذين اعتقلوا خلال مداهمة لأسطول المساعدات إلى غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "بسبب حوادث مختلفة، قاطعت السلطات الأمنية الإسرائيلية الزيارة، مما منع ممثلي السفارة السويسرية من التحدث مع مجموعة المواطنين السويسريين".

ولم يستجب المسؤولون الإسرائيليون على  لطلب التعليق.

كان تسعة عشر مواطنًا سويسريًا على متن عشرات السفن التي حاولت إيصال مساعدات إلى غزة المحاصرة. 

احتجزتهم القوات الإسرائيلية يوم الخميس بعد اعتراضها للقافلة في البحر قبالة سواحل غزة، واقتادتهم في النهاية إلى سجن كتسيعوت، وفقًا لحركة أسطول أمواج الحرية.

كما تم اعتقال مئات النشطاء الآخرين، بمن فيهم الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، في أحدث محاولة من جانب النشطاء لتحدي الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة، حيث تشن حربًا وإبادة متذ أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية إنها ستطلب من إسرائيل  الوصول الفوري وغير المقيد إلى المواطنين السويسريين المعتقلين للتأكد من حالتهم الصحية وظروف احتجازهم.

وذكرت الوزارة إن ممثلي الفرق السويسرية زاروا سجن كيتسيوت لمدة ثماني ساعات، مضيفة أنهم يخططون للعودة يوم الأحد.

اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، السفينة الأخيرة ضمن أسطول الحرية الذي كان يحاول الوصول إلى قطاع غزة.

ندد المسؤولون الإسرائيليون مرارًا بهذه المهمة، واصفين إياها بالخدعة. 

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الأسطول حُذِّر سابقًا من اقترابه من منطقة قتال نشطة وانتهاكه "حصارًا بحريًا قانونيًا"، وطلبت من المنظمين تغيير مسارهم.

وفي بيان لها، قال أسطول الصمود العالمي إن القوات البحرية الإسرائيلية "اعترضت بشكل غير قانوني جميع سفننا البالغ عددها 42 سفينة، كل منها تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين وتصميمًا على كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة".

سبق قبل أيام وأن أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي  تحذيرا "أخيرا" لسكان مدينة غزة للمغادرة والخروج من مناطق الحصار في غزة.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي أن الجيش سيشدد حصاره لمدينة غزة، موجهًا تحذيرًا أخيرًا لسكانها بالفرار جنوبًا.

وقال يسرائيل كاتس في بيان نُشر على وسائل الإعلام الإسرائيلية: "هذه هي الفرصة الأخيرة لسكان غزة الراغبين في ذلك للتحرك جنوبًا وترك عناصر حماس معزولين في مدينة غزة. أما من سيبقون... فسيُعتبرون  داعمين للفصائل".

سكان غزة فرصتكم الأخيرة للنجاة توتر دبلوماسي الخارجية السويسرية إسرائيل القمعية دبلوماسيين سويسريين الاحتلال لأسطول السلطات الأمنية السفارة السويسريين غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

عمرو أديب

نطق الشهادتين| تعليق قوي من عمرو أديب على قبول حماس خطة ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

يا ريت تتراجع عن تصريحات الختان.. ياسمين الخطيب تعلق على زفاف ابنة هبة قطب

سيد عبدالحفيظ

أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

ترشيحاتنا

تسليم الأسرى

أستاذ علوم سياسية يكشف تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب.. والرد الإسرائيلي

جانب من اللقاء

خالد جلال: مهرجان بورسعيد احتفال بالفن ويؤكد أن السينما ليست حكرًا على العاصمة

غزة

مدفعية الاحتلال تستهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

بالصور

خطر الحريق.. كيا تستدعي ما يقرب من 40 ألف سيارة سورينتو

كيا
كيا
كيا

فستان لافت.. هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد