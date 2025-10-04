قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
مستشار ألمانيا: السلام بـ غزة "في متناول اليد".. وندعم خطة ترامب
هل قراءة سورة يس 7مرات تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟.. انتبه
وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
الليلة .. الأهلي في اختبار صعب أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
أخبار التوك شو| بكري: حشد مصر لقواتها من أجل الإرهاب.. حماس : الإفراج عن أسرى الاحتلال أحياء.. والمحافظات تستعد لمواجهة الفيضان
الفريق أول فؤاد ذكري.. حاصر العدو بحريا وأغلق مضيق باب المندب
إسرائيل توقف عملية احتلال مدينة غزة استجابة لدعوة ترامب بوقف القصف
كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟
إيران تعلن إعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
طفرة أمنيةوحملات مستمرة.. أهالي سوهاج يحتفون بمدير الأمن الجديد
ما هو الإحسان؟.. النبي أوجزه بعمل واحد يجعلك ممن يحبهم الله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إقالة رئيس أركان البحرية الأمريكية جون هاريسون من منصبه

البنتاجون
البنتاجون
محمود نوفل


نقلت صحيفة  بوليتيكو عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أصدر قرارا بإقالة رئيس أركان البحرية الأمريكية جون هاريسون من منصبه.

وفي وقت سابق ؛ أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أوامر عاجلة إلى مئات الجنرالات والأدميرالات بالتجمع الأسبوع المقبل في قاعدة مشاة البحرية بولاية فرجينيا، دون توضيح الأسباب، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية، خاصة في ظل حملة إقالات وتغييرات غير مسبوقة طالت كبار القادة هذا العام.

وبحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن أكثر من اثني عشر مصدرًا مطلعًا، فقد أرسلت التعليمات إلى جميع كبار الضباط حول العالم تقريبًا، بمن فيهم قادة القوات الأمريكية في مناطق الصراع وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتشمل الأوامر الضباط برتبة عميد فما فوق، إضافًة إلى مستشاريهم العسكريين، بينما استثنيت المناصب الإدارية.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون"، شون بارنيل، إن الوزير سيخاطب كبار قادته في الاجتماع المقرر الثلاثاء المقبل في كوانتيكو، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية، مكتفيًا بالقول إن الاجتماع "مخطط له مسبقًا".

غضب القادة


وأثار حجم الاستدعاء استغرابًا داخل الأوساط العسكرية. إذ أشار عدد من القادة السابقين للصحيفة إلى أنهم لا يتذكرون سابقًة لاستدعاء هذا العدد الكبير من الجنرالات وقادة الأركان دفعة واحدة.

ونقلت "واشنطن بوست" عن أحدهم قوله: "الناس قلقون للغاية. ليس لديهم أدنى فكرة عما يعنيه ذلك".

وشكك آخرون في جدوى الأمر، خصوصًا مع إلزام قادة ميدانيين في مناطق بعيدة بالحضور، معتبرين أن ذلك قد يعرض مصالح أمنية للخطر.

وقال أحد المصادر: "لا يمكنك أن تطلب من قادة يشرفون على قواتهم في أنحاء العالم أن يتركوا مواقعهم دون أن يعرفوا الهدف أو جدول الأعمال".

البنتاجون وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث رئيس أركان البحرية الأمريكية إقالة رئيس أركان البحرية الأمريكية

وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

