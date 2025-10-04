إقالة رئيس أركان البحرية الأمريكية جون هاريسون من منصبه



نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أصدر قرارا بإقالة رئيس أركان البحرية الأمريكية جون هاريسون من منصبه.

وفي وقت سابق ؛ أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أوامر عاجلة إلى مئات الجنرالات والأدميرالات بالتجمع الأسبوع المقبل في قاعدة مشاة البحرية بولاية فرجينيا، دون توضيح الأسباب، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية، خاصة في ظل حملة إقالات وتغييرات غير مسبوقة طالت كبار القادة هذا العام.

وبحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن أكثر من اثني عشر مصدرًا مطلعًا، فقد أرسلت التعليمات إلى جميع كبار الضباط حول العالم تقريبًا، بمن فيهم قادة القوات الأمريكية في مناطق الصراع وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتشمل الأوامر الضباط برتبة عميد فما فوق، إضافًة إلى مستشاريهم العسكريين، بينما استثنيت المناصب الإدارية.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون"، شون بارنيل، إن الوزير سيخاطب كبار قادته في الاجتماع المقرر الثلاثاء المقبل في كوانتيكو، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية، مكتفيًا بالقول إن الاجتماع "مخطط له مسبقًا".

غضب القادة



وأثار حجم الاستدعاء استغرابًا داخل الأوساط العسكرية. إذ أشار عدد من القادة السابقين للصحيفة إلى أنهم لا يتذكرون سابقًة لاستدعاء هذا العدد الكبير من الجنرالات وقادة الأركان دفعة واحدة.

ونقلت "واشنطن بوست" عن أحدهم قوله: "الناس قلقون للغاية. ليس لديهم أدنى فكرة عما يعنيه ذلك".

وشكك آخرون في جدوى الأمر، خصوصًا مع إلزام قادة ميدانيين في مناطق بعيدة بالحضور، معتبرين أن ذلك قد يعرض مصالح أمنية للخطر.

وقال أحد المصادر: "لا يمكنك أن تطلب من قادة يشرفون على قواتهم في أنحاء العالم أن يتركوا مواقعهم دون أن يعرفوا الهدف أو جدول الأعمال".