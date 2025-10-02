هند الضاوي: ترامب أساء لصورة البنتاجون واصطدم بالمؤسسة العسكرية الأمريكية

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أساء إلى الصورة الذهنية العالمية المعروفة عن احترام البنتاجون، بعدما جمع الجنرالات وخاطبهم بطريقة غير لائقة بهدف توبيخهم.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الولايات المتحدة قامت على ما يُعرف بـ"الدولة العميقة" التي يمثل البنتاجون وتجمع الصناعات العسكرية ركيزتها الأساسية، مشيرة إلى أن ترامب دخل في صدام مباشر مع هذه المؤسسة ذات الميزانية الضخمة وصفقات السلاح العملاقة.

وأضافت هند الضاوي، أن ترامب كان يردد خلال حملته الانتخابية أن هناك مؤامرة من الدولة العميقة لإسقاطه، وهو ما انعكس على علاقته المتوترة بالبنتاجون ووزير الدفاع، لافتة إلى أن اختياره وزير دفاع ذي خلفية إعلامية يعكس استهانته بالجنرالات.