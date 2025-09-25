قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هند الضاوي: نتنياهو تلقى عروضا للتنازل عن الحكم مقابل عدم محاكمته ورفض

الإعلامية هند الضاوي
محمود محسن

كشفت الإعلامية هند الضاوي أن مؤسسات إسرائيلية داخلية عرضت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التنحي عن الحكم والتنازل عن جميع امتيازاته داخل إسرائيل مقابل عدم ملاحقته قضائياً، إلا أنه رفض العرض مستنداً إلى دعم من بعض الجهات الداخلية والخارجية.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن نتنياهو يتمسك باستمرار الحرب على غزة خشية على مستقبله السياسي، في وقت يواجه فيه مذكرات ملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية، بينما بدأت عدة دول أوروبية في الانقلاب على إسرائيل بسبب جرائمها ضد الفلسطينيين.

وأضافت هند الضاوي، أن حالة الخوف لدى نتنياهو وصلت إلى حد تغيير مسار طائرته أثناء مرورها بأجواء بعض الدول الأوروبية، خشية الهبوط الاضطراري أو الترانزيت بما قد يعرضه للاعتقال، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعيش عزلة سياسية ويعادي العالم من أجل مصالحه الشخصية.

هند الضاوي نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل الفلسطينيين

