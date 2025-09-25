هند الضاوي: نتنياهو تلقى عروضا للتنازل عن الحكم مقابل عدم محاكمته ورفض

كشفت الإعلامية هند الضاوي أن مؤسسات إسرائيلية داخلية عرضت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التنحي عن الحكم والتنازل عن جميع امتيازاته داخل إسرائيل مقابل عدم ملاحقته قضائياً، إلا أنه رفض العرض مستنداً إلى دعم من بعض الجهات الداخلية والخارجية.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن نتنياهو يتمسك باستمرار الحرب على غزة خشية على مستقبله السياسي، في وقت يواجه فيه مذكرات ملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية، بينما بدأت عدة دول أوروبية في الانقلاب على إسرائيل بسبب جرائمها ضد الفلسطينيين.

وأضافت هند الضاوي، أن حالة الخوف لدى نتنياهو وصلت إلى حد تغيير مسار طائرته أثناء مرورها بأجواء بعض الدول الأوروبية، خشية الهبوط الاضطراري أو الترانزيت بما قد يعرضه للاعتقال، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعيش عزلة سياسية ويعادي العالم من أجل مصالحه الشخصية.