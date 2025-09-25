هند الضاوي: النازية منحت إسرائيل شرعية الوجود وقد تكون سبب نهايتها

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن النازية لعبت دوراً محورياً في نشأة إسرائيل، إذ استفاد الصهاينة من مظلومية اليهود في ظل الحقبة النازية، بينما كان المتضررون الحقيقيون هم اليهود أنفسهم، وأوضحت أن الوكالة الصهيونية آنذاك استغلت المظلومية لصالحها، ما ساهم في تعزيز التعاطف الغربي ومنح إسرائيل شرعية إقامة دولة.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن تهمة "النازية" عادت لتلاحق إسرائيل من جديد مع الحرب على غزة، حيث يتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لانتقادات تُشبهه بهتلر، كما يصف كثيرون جنود الاحتلال بالنازيين، وأشارت إلى أن عدداً من جنود الجيش الإسرائيلي باتوا يتجنبون الظهور بالزي العسكري، بعدما شعروا بانهيار صورة إسرائيل وتورطها في حرب إبادة قد تؤدي إلى محاسبة قادتها.

وتابعت هند الضاوي أن إسرائيل ارتبطت تاريخياً بالنازية منذ نشأتها، لكنها قد تدفع ثمن هذا الارتباط في النهاية، معتبرة أن ما يجري اليوم قد يفضي إلى محاكمة نتنياهو وكبار قادة الاحتلال على غرار ما حدث مع قادة النازية بعد سقوط هتلر.