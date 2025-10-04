قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تعلن إعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال

محمود نوفل

نفذّت السلطات الإيرانية  حكم الإعدام بحق 6 عناصر في شبكة إرهابية انفصالية عمیلة لدولة الإحتلال ، اعترفوا بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات دموية، منها اغتيال أربعة من المدافعين عن الأمن وعملية تفجير في مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وذكر  مركز الإعلام القضائي في بيان له :  بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وموافقة المحكمة العليا، تم فجر اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 عناصر إرهابية انفصالية استهدفت أمن محافظة خوزستان عبر سلسلة من العمليات المسلحة والتفجيرات خلال السنوات الماضية.

وأضاف البيان : وكان هؤلاء الإرهابيون قد شاركوا بشكل مباشر في اغتيال عدد من رجال قوى الامن الداخلي وحراس الامن، الشهداء "الله نظر صفري"، و"محمد رضا رفيعي نسب"، و"علي صالح مجد"، و"يونس بحر".

وتابع :  كما اعترفوا بالتخطيط وتنفيذ أعمال تخريبية مثل صنع وزرع عبوات ناسفة، وتفجير محطة وقود للغاز في خرمشهر، وهجمات مسلحة على البنوك، وإلقاء قنابل يدوية على مركز عسكري، وإطلاق النار على المساجد.

وأردف المركز في بيانه قائلا :بالإضافة إلى لعبهم دورًا رئيسيًا في العمليات الإرهابية، كانت العناصر المذكورة على اتصال بالكيان الصهيوني، وتلقت دعمًا من جهات أجنبية معادية.

وأشار المركز إلى أن  اعمال هؤلاء الإرهابيين الذين تم تنفيذ حكم الاعدام بحقهم شكّلت تهديدا متكررا لأمن وسلامة المواطنين في محافظة خوزستان على مدى الأعوام الماضية.

