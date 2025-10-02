بأمر ملكي .. السعودية تعدم إثنين من مواطنيها لهذا السبب

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ، تنفيذ حُكم القتـ.ـل تعزيرًا في مواطِنين لارتكابهما جرائم إرهابية في منطقة القصيم اليوم (الخميس).

وبيًنت الداخلية السعودية في بيان لها أن كلاً من عبدالله بن سليمان بن عبدالله الفراج و سليمان بن عبدالعزيز بن محمد الربع، أقدما على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في الاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي وتصنيع العبوات الناسفة، والذخيرة الحية بهدف قتل رجال الأمن والإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وبحسب البيان السعودي ، فقد تمكنت الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وشدّدت "الداخلية" على حرص حُكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.