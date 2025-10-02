الألكسو : استضافة السعودية لمؤتمر "موندياكلت 2029" تؤكد مكانتها الدولية في المشهد الثقافى

أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، أن استضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقاقة "يونسكو" حول السياسات الثقافية والتنمية المستدامة "موندياكلت 2029"، يعد تأكيدا على مكانتها الريادية ودورها البارز على الساحة الثقافية الدولية.

وتقدمت "ألكسو" بأحر التهاني إلى السعودية ووزارة الثقافة السعودية، مشيدة برعايتها للثقافة كركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، ودورها البارز على الساحة الثقافية الدولية.

وكانت "يونسكو" قد أعلنت اختيار السعودية لاستضافة مؤتمر "موندياكلت 2029" للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة، والذي يعقد كل 4 سنوات لتعزيز الحوار ودعم السياسات الثقافية.

