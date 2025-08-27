قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية تنفذ حكم القتـ..ل حدا في أحد مواطنيها بمنطقة القصيم

السعودية
محمود نوفل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية  اليوم "الأربعاء" تنفيذ حكم القتل حدا في أحد مواطنيها بمنطقة القصيم، لارتكابه جرائم إرهابية.

وفي بيان لها ؛ قالت الوزارة إن فيصل بن عوض بن تايه العنزي؛ أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، واستهداف رجال الأمن بهدف قتلهم، وقتل رجل أمن، والإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

ونجحت الجهات الأمنية في القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه.

وقضت المحكمة بحد الحرابة وأن تكون عقوبته القتـ.ل -  وذلك  لأن ما أقدم عليه من الأفعال الجرمية المرتكبة ضرب من ضروب الحرابة - حيث أصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق المذكور، وأن يكون ذلك بقتله.

وشددت "الداخلية" على حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

