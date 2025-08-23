السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة

أعلنت السعودية ترحيل 12920 مقيما لمخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة، على مدار الأسبوع المنقضي.

أوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان أنه تم القبض على 22222 مخالفًا، منهم 13551 مخالفًا لنظام الإقامة، و4665 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و4006 مخالف لنظام العمل، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان، أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1786 شخصًا، وضبط 33 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وضبط 18 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأضافت الداخلية السعودية، أن من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ عددهم 25921 وافدًا مخالفًا، منهم 23419 رجلًا، و2502 امرأة.

وحذرت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.