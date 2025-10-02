عباس يثمن تصريحات السعودية والأردن وقطر والإمارات وتركيا الداعمة للحقوق الفلسطينية

ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التصريحات الصادرة عن كل من السعودية والإمارات وقطر والإمارات وتركيا ، الداعمة للحقوق الفلسطينية وإنهاء الحرب في قطاع غزة ووقف الضم ومنع التهجير.

وأشاد الرئيس عباس ، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الأربعاء/ بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وكذلك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وما يبذلونه من جهود لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.

كما أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لتصريحات وزراء خارجية السعودية والأردن وقطر والإمارات وتركيا، التي تضمنت الترحيب بالجهود الأمريكية لوقف الحرب في قطاع غزة، ورفض ضم الضفة الغربية، والتأكيد على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي والمجاعة في غزة، والتوصل إلى سلام عادل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن هذه المواقف تعبّر عن انسجام مع الموقف الفلسطيني ومع مواقف غالبية دول العالم الساعية إلى إنهاء الحرب وإرساء السلام في المنطقة والعالم.