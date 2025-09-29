إيران تعدم أحد أهم الجواسيس لإسرائيل

أعدمت إيران رجلاً يُدعى بهمن جوبي أصل، الاثنين، حسبما ذكرت وكالة ميزان القضائية، مضيفة أن المتهم كان “أحد أهم الجواسيس لإسرائيل في إيران”.

عملت إيران على إعدام العديد من الأفراد الذين اتهمتهم بالارتباط بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد وتسهيل عملياته في البلاد.

وقال موقع "ميزان" إن "الهدف الرئيسي للموساد من استقطاب تعاون المتهم كان الحصول على قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية وإحداث خرق في مراكز البيانات الإيرانية، إلى جانب السعي لتحقيق أهداف ثانوية أخرى، بما في ذلك التحقيق في طريق استيراد المعدات الإلكترونية".

ورفضت المحكمة العليا استئناف المتهم وأيدت حكم الإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، على حد قولها.

وتصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل إلى حرب مباشرة في يونيو عندما ضربت إسرائيل أهدافا مختلفة داخل إيران، بما في ذلك من خلال عمليات اعتمدت على نشر قوات كوماندوز تابعة للموساد في عمق البلاد.

ارتفعت بشكل ملحوظ عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل هذا العام، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 10 أحكام بالإعدام في الأشهر الأخيرة.