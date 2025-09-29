مصادر عبرية: تقدم كبير لاقناع نتنياهو بوقف الحرب

قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو، إن هناك تقدم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق بعد جولة المحادثات مع ويتكوف وان فرص موافقة إسرائيل على خطة ترمب آخذة في الازدياد.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤول إسرائيلي ان هناك أجواء جيدة نحو إتمام صفقة غزة.

وذكر مسؤول إسرائيلي أن ثمة تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، و"نحن قريبون جدا من التوصل إلى تفاهمات بعد عدة مسودات وتعديلات على الصياغة".

ولفتت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصدر مطلع: ان ويتكوف عمل على إقناع نتنياهو بالموافقة على الاقتراح رغم معارضته لشروطه وان شروط نتنياهو كانت تتعلق بنزع سلاح حماس ودور السلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب.

فيما طالبت عائلات الأسرى ووجهت رسالة إلى ترمب قبيل لقائه مع نتنياهو اليوم في البيت الأبيض

وذكرت عائلات الرهائن لترامب أنت وحدك تملك القوة لدفع هذه الصفقة إلى خط النهاية.

فيما قالت صحيفة هآرتس عن مصدر مطلع: لقاء نتنياهو مع ويتكوف وكوشنر كان جيدا والخلافات بين الطرفين بشأن خطة ترمب تتقلص و الخطة المطروحة تلبي المطالب الإسرائيلية و الخطة تتضمن تفكيك حماس عسكريا وحكوميا وإعادة جميع الرهائن فيما تقول صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر مطلعة أن الأمريكيون عازمون ومصممون هذه المرة على إنهاء حرب غزة.