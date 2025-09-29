قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
أرخص سيارة بمظهر رياضي موديل 2025.. كسر زيرو
الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بصحراوي سمالوط بالمنيا
مسؤول إسرائيلي يؤكد اقتراب التوصل إلى تفاهمات بشأن غزة
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم
خلال ساعات.. الخطيب يحسم قائمته في انتخابات الأهلي
حكم إخراج أموال الزكاة بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الوزير: القطار السريع يستوعب أكثر من مليون راكب يوميا
حكم قراءة سورة السجدة في فريضة الفجر كل جمعة.. اعرف آراء الفقهاء
متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي يؤكد اقتراب التوصل إلى تفاهمات بشأن غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إن "إسرائيل قريبة جدًا من التوصل إلى تفاهمات، بعد سلسلة من المسودات والتعديلات على الصياغة"، في إشارة إلى التقدم الحاصل في المفاوضات الجارية بشأن قطاع غزة.

وأضاف المسؤول أن "هناك أجواء إيجابية تدفع نحو إتمام الصفقة"، مشيرًا إلى أن النقاشات الأخيرة أظهرت "تقدمًا ملحوظًا" في المسار التفاوضي.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مقرب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن المباحثات التي جرت مؤخرًا مع الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف أسفرت عن "تقدم واضح" في المفاوضات، وأن "فرص موافقة إسرائيل على الخطة الأمريكية آخذة في الازدياد".

من جانبها، ذكرت تايمز أوف إسرائيل عن مصدر مطلع أن ويتكوف بذل جهودًا كبيرة لإقناع نتنياهو بقبول المقترح المطروح، رغم تحفظاته على بعض الشروط، والتي تضمنت مطالبات بنزع سلاح حركة حماس، وتحديد دور السلطة الفلسطينية في غزة بعد انتهاء الحرب.

إسرائيل المفاوضات الجارية بشأن قطاع غزة قطاع غزة بنيامين نتنياهو حركة حماس السلطة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

سد النهضة

مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

الاهلي والزمالك

نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا في منهج عربي أولى إعدادي |التعليم تحسم الجدل

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوي العاشر لقسم الأشعة التشخيصية بطب عين شمس

هيئة الدواء المصرية تشارك في اليوم الوطني العالمي لمكافحة التقزم وتؤكد دعمها لصحة الأطفال

هيئة الدواء المصرية تشارك في اليوم الوطني العالمي لمكافحة التقزم وتؤكد دعمها لصحة الأطفال

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد