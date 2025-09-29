قطر تعلن الإفراج عن مواطن أمريكي كان محتجزا في أفغانستان

أعلنت دولة قطر أنها يسرت الإفراج عن المواطن الأمريكي أمير أميري، الذي كان محتجزا في أفغانستان، و أنه في طريقه إلى الدوحة التى يغادرها إلى بلاده في وقت لاحق.



وأعرب وزير الدولة بالخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي؛ في تصريح أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن تقدير دولة قطر للتعاون المثمر الذي أبدته كل من حكومة تصريف الأعمال الأفغانية والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن قطر تسعى إلى تفعيل جهود الوساطة لإيجاد حلول سلمية للصراعات والنزاعات والقضايا الدولية المعقدة، ترسيخا لثقافة الحوار كخيار استراتيجي لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.