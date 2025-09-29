سقوط قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لمحيط برج السعدي وسط غزة

أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم الإثنين، بسقوط قتلى وجرحى جراء قصف طائرات إسرائيلية لمحيط برج السعدي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ فجر الأحد وحتى منتصف الليل، ارتفعت إلى 50.

و أسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 عن سقوط 66005 فلسطينيين، وإصابة 168162 آخرين، بحسب الوكالة الفلسطينية.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني السبت إن إسرائيل رفضت 73 طلبا أرسلتها منظمات دولية لإنقاذ مصابين فلسطينيين في مدينة غزة.

و في سياق أخر، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك عن استهداف وقتل حسن محمود حسن حسين، قائد وحدة النخبة في كتيبة البريج، التابعة للواء المخيمات المركزي في حركة حماس، في عملية نفذتها قيادة العسكرية الجنوبية وباستخدام طائرات سلاح الجو.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن حسن كان مسؤولًا- إلى جانب محمد أبو عطيوي الذي قُتل في أكتوبر 2024- عن "مجزرة الميغونات" على طريق 232 في منطقة رعيم خلال أحداث السابع من أكتوبر ، كما شارك في خطف مواطنين إسرائيليين.

وأكد أن حسن كان يوجّه وينفذ عدة عمليات ضد قوات جيش الاحتلال في قطاع غزة.