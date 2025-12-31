القبض على عاطلين استعرضا بدراجتهما النارية بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض قائدى الدراجات النارية بآداء حركات إستعراضية بدمياط معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين الظاهرتين بالصور "بدون لوحات معدنية" وقائديهما (عاطلان - مقيمان بدائرة مركزى شرطة "فارسكور ، دمياط")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو والإستعراض.

تم التحفظ على الدراجتين الناريتين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.