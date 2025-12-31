محافظ الإسكندرية يوجه بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمحال

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمخابز والكافيهات لمنع التلاعب بالأسعار والتصدي لجشع التجار والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظا على سلامة المواطنين وعدم استغلالهم.



ودفع حي ثان المنتزه بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملة مكثفة بمنطقة العصافرة بحري بنطاق الحي أسفرت عن توجيه 11 إنذارًا لوضع الأسعار على المنتجات و7 إنذارات بالحضور للحي لاستخراج التراخيص اللازمة و6 إنذارات رصد بيئي، وإعدام 20 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتغريم المنشآت المخالفة لمواعيد العمل الرسمية بقيمة 2000 جنيه، والتحفظ على 69 حالة إشغال متنوعة وإزالة الحواجز أمام المارة وحركة السيارات.



وقامت إدارات حي أول العامرية بحملة على منطقة "العامرية البلد" تم خلالها تحرير 6 محاضر للمحلات للإدارة من دون ترخيص، وغلق وتشميع 5 فنادق مخالفة، و7 محاضر إشغال ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار ومحضر أمن صناعي ومحضر صرف صحي ومحضر لمخالفة شروط النظافة، وتحصيل مبلغ 58 ألفا و980 جنيها غرامات فورية لوضع إشغالات بالأرصفة والطريق العام ومخالفة مواعيد العمل.

