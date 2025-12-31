موعد رمضان 2026 فلكيًا.. أول أيامه وعدد ساعات الصوم

يترقب ملايين المسلمين في مصر والعالم الإسلامي حلول شهر رمضان 2026، لما يحمله من مكانة دينية وروحانية خاصة، كونه الشهر الذي اختصه الله بإنزال القرآن الكريم، مصداقًا لقوله تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ».



ومع اقتراب الشهر الفضيل، تتزايد تساؤلات المواطنين حول موعد بدء شهر رمضان 2026، وعدد أيام الصيام، وساعات الصوم المتوقعة، إضافة إلى موعد عيد الفطر المبارك، وهو ما توضحه الحسابات الفلكية بشكل مبدئي في انتظار الرؤية الشرعية الرسمية.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا

كشفت الحسابات الفلكية أن نهاية شهر شعبان 1447 هجريًا ستوافق فلكيًا يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يكون أول أيام شهر رمضان 2026 يوم الخميس 19 فبراير 2026، وذلك وفقًا للتقديرات الفلكية المعلنة.

وأكدت الجهات المختصة أن هذه التواريخ تظل تقديرية لحين استطلاع الهلال وإعلان دار الإفتاء المصرية القرار الرسمي بشأن بداية الشهر الكريم، التزامًا بالضوابط الشرعية المعمول بها.



عدد ساعات الصيام في رمضان 2026

وبحسب المؤشرات الفلكية، من المتوقع أن يتميز رمضان 2026 بساعات صيام معتدلة نسبيًا، نظرًا لتزامنه مع فصل الشتاء وبدايات الربيع، مقارنة بالأعوام التي يأتي فيها الشهر خلال فصل الصيف.

ومن المنتظر أن تبلغ ساعات الصيام في أول أيام رمضان نحو 12 ساعة و40 دقيقة تقريبًا، مع وجود فروق بسيطة بين المحافظات بسبب الاختلافات الجغرافية.

ومع تقدم أيام الشهر الفضيل، قد تزداد ساعات الصيام تدريجيًا، لتتراوح في المتوسط بين 12 و13 ساعة يوميًا، وهو ما يعد مريحًا نسبيًا للصائمين.

مدة شهر رمضان 2026 وعدد أيامه

ووفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يستمر شهر رمضان 1447 هجريًا لمدة 30 يومًا، حيث:

يكون آخر أيام شهر رمضان فلكيًا يوم الخميس 19 مارس 2026

ويوافق أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026

وتظل هذه المواعيد غير نهائية حتى يتم تحري هلال شهر شوال والإعلان الرسمي من الجهات الشرعية المختصة.

كيف يتم تحديد بداية شهر رمضان رسميًا؟

ويتم تحديد بداية شهر رمضان وفق الرؤية الشرعية، من خلال:

استطلاع هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم 29 من شعبان، في حال ثبوت رؤية الهلال، يكون اليوم التالي هو أول أيام الصيا وفي حال تعذر الرؤية، يُستكمل شهر شعبان 30 يومًا، ويكون اليوم الذي يليه هو بداية رمضان.

وتُستخدم الحسابات الفلكية فقط لتحديد إمكانية الرؤية، دون أن تحل محل الحكم الشرعي النهائي.

موعد عيد الفطر 2026

وبحسب التقديرات الفلكية، من المتوقع أن يحل عيد الفطر المبارك 2026 يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن تُقام صلاة العيد بعد شروق الشمس بنحو 15 دقيقة تقريبًا، وفقًا للمواعيد التي تحددها الجهات المختصة لاحقًا.