ترامب يدفع بمقترح السلام في غزة خلال محادثاته مع نتنياهو

يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، البيت الأبيض اليوم الاثنين، حيث يسعى الرئيس الأمريكي إلى طرح مقترح سلام بشأن غزة بعد أن تبنى عدد من القادة الغربيين فكرة الدولة الفلسطينية متحديين المعارضة الأمريكية والإسرائيلية.

في الزيارة الرابعة لنتنياهو منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير، يسعى الزعيم الإسرائيلي اليميني إلى تعزيز أهم علاقاته في ظلّ مواجهته معارضة دولية متزايدة بعد قرابة عامين من حرب الإبادة في قطاع غزة.

وقال مراقبون إن مثل هذا الإجراء ضروري للحفاظ على احتمالية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وللمساعدة في إنهاء الحرب.

ترامب، الذي انتقد خطوات الاعتراف واعتبرها جائزة لحماس، صرح لرويترز يوم الأحد أنه يأمل في الحصول على موافقة نتنياهو على إطار عمل لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني وتحرير الرهائن المتبقين لدى حماس.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية، مستخدمًا لقب نتنياهو: "نتلقى ردًا جيدًا لأن بيبي يريد إبرام الصفقة أيضًا". وأضاف: "الجميع يريد إبرام الصفقة".