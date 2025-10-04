قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
مستشار ألمانيا: السلام بـ غزة "في متناول اليد".. وندعم خطة ترامب
هل قراءة سورة يس 7مرات تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟.. انتبه
وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
الليلة .. الأهلي في اختبار صعب أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
أخبار التوك شو| بكري: حشد مصر لقواتها من أجل الإرهاب.. حماس : الإفراج عن أسرى الاحتلال أحياء.. والمحافظات تستعد لمواجهة الفيضان
الفريق أول فؤاد ذكري.. حاصر العدو بحريا وأغلق مضيق باب المندب
إسرائيل توقف عملية احتلال مدينة غزة استجابة لدعوة ترامب بوقف القصف
كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟
إيران تعلن إعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
طفرة أمنيةوحملات مستمرة.. أهالي سوهاج يحتفون بمدير الأمن الجديد
ما هو الإحسان؟.. النبي أوجزه بعمل واحد يجعلك ممن يحبهم الله
أخبار العالم

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب مدينة إيرانية || تفاصيل

محمود نوفل

 
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مدينة جبال بارز في قضاء جيرفت بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران سجلت زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر  في تمام الساعة 11 و 23 دقيقة من مساء الجمعة (+ 3.30 ت.غ).

وذكر  معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، ان الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى خط طول 57.86 درجة، وخط عرض 29.09 درجة.

وكان مركز الزلزال على بعد 46 كيلومترًا من مدينة بم، و 47 كيلومترًا من جيرفت.

وتعد مدينة جبل بارز منطقة جبلية في قضاء جيرفت.

ولم ترد لحد الان أي أنباء عن وقوع أضرار محتملة.

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، فجر الجمعة، مدينة زوارة التابعة لقضاء أردستان شمال محافظة أصفهان وسط إيران، وذلك في تمام الساعة 00:05 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.


وذكر مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران أن الهزة وقعت على بعد 63 كيلومترًا من مدينة زوارة و77 كيلومترًا من أردستان، وقد شعر بها سكان عدة مدن مجاورة، من بينها العاصمة طهران ومدينة قم.

وبعد دقائق قليلة من الزلزال الرئيسي، سجلت المنطقة هزة ارتدادية بلغت قوتها 3.1 درجات، إلا أنها لم تخلّف أي تأثيرات تُذكر.

من جانبه، أوضح قائم مقام قضاء أردستان، محسن حيدري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، أن السلطات لم تسجل حتى الآن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الهزة الأرضية.

ويُشار إلى أن قضاء أردستان، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 43 ألف نسمة، يقع على مسافة 118 كيلومترًا شمال مدينة أصفهان، ويعد من المناطق التي تشهد نشاطًا زلزاليًا متكررًا بحكم موقعها الجغرافي.

وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك

