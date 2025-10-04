زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب مدينة إيرانية || تفاصيل



أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مدينة جبال بارز في قضاء جيرفت بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران سجلت زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة 11 و 23 دقيقة من مساء الجمعة (+ 3.30 ت.غ).

وذكر معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، ان الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى خط طول 57.86 درجة، وخط عرض 29.09 درجة.

وكان مركز الزلزال على بعد 46 كيلومترًا من مدينة بم، و 47 كيلومترًا من جيرفت.

وتعد مدينة جبل بارز منطقة جبلية في قضاء جيرفت.

ولم ترد لحد الان أي أنباء عن وقوع أضرار محتملة.

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، فجر الجمعة، مدينة زوارة التابعة لقضاء أردستان شمال محافظة أصفهان وسط إيران، وذلك في تمام الساعة 00:05 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.



وذكر مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران أن الهزة وقعت على بعد 63 كيلومترًا من مدينة زوارة و77 كيلومترًا من أردستان، وقد شعر بها سكان عدة مدن مجاورة، من بينها العاصمة طهران ومدينة قم.

وبعد دقائق قليلة من الزلزال الرئيسي، سجلت المنطقة هزة ارتدادية بلغت قوتها 3.1 درجات، إلا أنها لم تخلّف أي تأثيرات تُذكر.

من جانبه، أوضح قائم مقام قضاء أردستان، محسن حيدري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، أن السلطات لم تسجل حتى الآن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الهزة الأرضية.

ويُشار إلى أن قضاء أردستان، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 43 ألف نسمة، يقع على مسافة 118 كيلومترًا شمال مدينة أصفهان، ويعد من المناطق التي تشهد نشاطًا زلزاليًا متكررًا بحكم موقعها الجغرافي.