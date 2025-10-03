زلزال متوسط يضرب أصفهان الإيرانية دون وقوع خسائر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، فجر الجمعة، مدينة زوارة التابعة لقضاء أردستان شمال محافظة أصفهان وسط إيران، وذلك في تمام الساعة 00:05 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وذكر مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران أن الهزة وقعت على بعد 63 كيلومترًا من مدينة زوارة و77 كيلومترًا من أردستان، وقد شعر بها سكان عدة مدن مجاورة، من بينها العاصمة طهران ومدينة قم.

وبعد دقائق قليلة من الزلزال الرئيسي، سجلت المنطقة هزة ارتدادية بلغت قوتها 3.1 درجات، إلا أنها لم تخلّف أي تأثيرات تُذكر.

من جانبه، أوضح قائم مقام قضاء أردستان، محسن حيدري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، أن السلطات لم تسجل حتى الآن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الهزة الأرضية.

ويُشار إلى أن قضاء أردستان، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 43 ألف نسمة، يقع على مسافة 118 كيلومترًا شمال مدينة أصفهان، ويعد من المناطق التي تشهد نشاطًا زلزاليًا متكررًا بحكم موقعها الجغرافي.

