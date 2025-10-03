زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بابوا الغربية في إندونيسيا دون تقارير عن خسائر

أفادت وكالة «رويترز» اليوم الجمعة، بأن زلزالاً بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة بابوا الغربية (West Papua) في إندونيسيا، وفق ما أفادت به بيانات أولية صادرة عن مراكز رصد الزلازل.

ووفقًا للمصادر، وقع الزلزال على عمق غير محدد حتى الآن، وقد شعر به السكان في المناطق المجاورة، مما أثار حالة من القلق. ولم ترد بعد تقارير مؤكدة عن وقوع أضرار كبيرة أو خسائر بشرية، حيث إن المعلومات المتوفرة لا تزال أولية وقيد التحقق.

مراكز رصد الزلازل في إندونيسيا وشركاؤها الدوليون عادة ما تراجع بياناتها بعد ساعات من وقوع الزلزال لتحديد الموقع الدقيق والعمق الحقيقي، وكذلك قوة الهزة المحدثة إن كان هناك ارتدادات (هزات بعدية).

في العديد من الحالات، تُعد الهزات في بابوا الغربية جزءًا من النشاط الزلزالي الناتج عن تفاعل الصفائح التكتونية في حزام النار (Ring of Fire)، وهي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي والبركاني المكثّف.

لم تكن هذه المنطقة بمنأى عن النشاط الزلزالي في السنوات الماضية. ففي أغسطس 2025، عدّلت مراكز رصد الزلازل تقديراتها لزلزال ضرب غرب بابوا ليُصبح بقوة 6.5 درجة بدلًا من تقدير أولي أقل، وفقا لـ رويترز.

كما أن الزلازل في بابوا وإقليمها الشرقي غالبًا ما تُسجَّل بقوة معتدلة، وتُعد جزءًا من سجل طويل للنشاط الزلزالي في الأقاليم الشرقية من إندونيسيا.

لكن من المهم الإشارة إلى أن الزلازل متوسطة القوة (ما بين 5 إلى 6 درجات) قد لا تسبّب دائمًا أضرارًا كبيرة، إلا في حال وقوعها قرب مراكز سكنية أو في أعماق ضحلة. كما قد تؤدي الهزات إلى كسور صغيرة في الهياكل أو انهيارات في التضاريس الوعرة، خصوصًا في المناطق الجبلية أو القروية التي تتسم بالبنية التحتية الهشة.