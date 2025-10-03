قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي يحذر من “تقسيم أوروبا” وبوتين يتوعد برد قوي على تصاعد أزمة المسيّرات
مدينا هجوم مانشستر .. جوتيريش: استهداف دور العبادة "عمل شنيع"
كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة
سعر أغلي عيار ذهب اليوم 3-10-2025
رئيس الوزراء: مصر تسير في الطريق الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
حكم سماع الرجل لكلام المرأة وهل فعلا صوتها عورة؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بابوا الغربية في إندونيسيا دون تقارير عن خسائر
بوتين: الناتو في حرب مفتوحة مع روسيا والمخاطر عند "مستوى غير مسبوق"
فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بانتهاك سيادتها بعد تحليق مقاتلات أمريكية قرب سواحلها
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الجمعة 3-10-2025
آداب يوم الجمعة .. أعمال تضاعف ثوابك في أفضل أيام الله
أعلى سعر دولار اليوم 3-10-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بابوا الغربية في إندونيسيا دون تقارير عن خسائر

زلزال
زلزال
القسم الخارجي

أفادت وكالة «رويترز» اليوم الجمعة، بأن زلزالاً بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة بابوا الغربية (West Papua) في إندونيسيا، وفق ما أفادت به بيانات أولية صادرة عن مراكز رصد الزلازل.

ووفقًا للمصادر، وقع الزلزال على عمق غير محدد حتى الآن، وقد شعر به السكان في المناطق المجاورة، مما أثار حالة من القلق. ولم ترد بعد تقارير مؤكدة عن وقوع أضرار كبيرة أو خسائر بشرية، حيث إن المعلومات المتوفرة لا تزال أولية وقيد التحقق.

مراكز رصد الزلازل في إندونيسيا وشركاؤها الدوليون عادة ما تراجع بياناتها بعد ساعات من وقوع الزلزال لتحديد الموقع الدقيق والعمق الحقيقي، وكذلك قوة الهزة المحدثة إن كان هناك ارتدادات (هزات بعدية). 

في العديد من الحالات، تُعد الهزات في بابوا الغربية جزءًا من النشاط الزلزالي الناتج عن تفاعل الصفائح التكتونية في حزام النار (Ring of Fire)، وهي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي والبركاني المكثّف.

لم تكن هذه المنطقة بمنأى عن النشاط الزلزالي في السنوات الماضية. ففي أغسطس 2025، عدّلت مراكز رصد الزلازل تقديراتها لزلزال ضرب غرب بابوا ليُصبح بقوة 6.5 درجة بدلًا من تقدير أولي أقل، وفقا لـ رويترز.

كما أن الزلازل في بابوا وإقليمها الشرقي غالبًا ما تُسجَّل بقوة معتدلة، وتُعد جزءًا من سجل طويل للنشاط الزلزالي في الأقاليم الشرقية من إندونيسيا.

لكن من المهم الإشارة إلى أن الزلازل متوسطة القوة (ما بين 5 إلى 6 درجات) قد لا تسبّب دائمًا أضرارًا كبيرة، إلا في حال وقوعها قرب مراكز سكنية أو في أعماق ضحلة. كما قد تؤدي الهزات إلى كسور صغيرة في الهياكل أو انهيارات في التضاريس الوعرة، خصوصًا في المناطق الجبلية أو القروية التي تتسم بالبنية التحتية الهشة.

بابوا إندونيسيا مراكز رصد الزلازل بابوا الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

مدرسة ميت حلفا الثانوية

كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة

ترشيحاتنا

ارشيفية

قرار بشأن 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية

ارشيفية

حبس شخص يدير محطة بث تليفزيونى بالقليوبية

بوسي الأسد

بتهمة نشر الفسق.. استمرار حبس الراقصة بوسي الأسد 45 يوما

بالصور

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد