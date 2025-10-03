قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي يحذر من “تقسيم أوروبا” وبوتين يتوعد برد قوي على تصاعد أزمة المسيّرات
مدينا هجوم مانشستر .. جوتيريش: استهداف دور العبادة "عمل شنيع"
كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة
سعر أغلي عيار ذهب اليوم 3-10-2025
رئيس الوزراء: مصر تسير في الطريق الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
حكم سماع الرجل لكلام المرأة وهل فعلا صوتها عورة؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بابوا الغربية في إندونيسيا دون تقارير عن خسائر
بوتين: الناتو في حرب مفتوحة مع روسيا والمخاطر عند "مستوى غير مسبوق"
فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بانتهاك سيادتها بعد تحليق مقاتلات أمريكية قرب سواحلها
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الجمعة 3-10-2025
آداب يوم الجمعة .. أعمال تضاعف ثوابك في أفضل أيام الله
أعلى سعر دولار اليوم 3-10-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: الناتو في حرب مفتوحة مع روسيا والمخاطر عند "مستوى غير مسبوق"

بوتين
بوتين
القسم الخارجي

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من التوتر، مؤكداً أن جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) أصبحت "منخرطة بشكل مباشر" في الحرب ضد روسيا، ولم تعد تخفي ذلك.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى فالداي للحوار الدولي المنعقد في مدينة سوتشي، إن "الوضع الحالي يشكل تحدياً خطيراً لروسيا"، لكنه شدد في المقابل على أن الجيش والدولة والصناعة الدفاعية الروسية تكيفت بسرعة مع هذه التطورات.

وأضاف: "نحن في زمن تتغير فيه الأحداث بوتيرة متسارعة وغالباً بشكل دراماتيكي. لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالمستقبل بدقة، لكن هذا لا يعفينا من مسؤولية الاستعداد لأي سيناريو".

وأشار بوتين إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وعياً عالياً بالمسؤولية الفردية والجماعية، موضحاً أن "الممارسة والأحداث الأخيرة أظهرت أن على كل فرد أن يتحمل نصيبه من المسؤولية، سواء عن مصيره أو عن مستقبل بلاده والعالم بأسره".

وفي سياق متصل، تطرق الرئيس الروسي إلى العلاقة مع الولايات المتحدة، واصفاً الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب بأنه "شريك مريح في الحوار"، لقدرته على "الاستماع والإصغاء والتفاعل بصدق، رغم ميله لإثارة الجدل أحياناً".

وقال بوتين إن "السلطات الأميركية الحالية تعلن مصالحها بشكل مباشر، دون استخدام النفاق أو التورية غير الضرورية"، مضيفاً أن وضوح واشنطن في طرح أولوياتها يجعل من الممكن فهم توجهاتها بدقة أكبر، حتى لو كانت متعارضة مع مصالح موسكو.

وبشأن الملف الأوكراني، أكد بوتين أن موسكو لا تزال تبحث عن حلول ممكنة للأزمة، مشيراً إلى أن "من الأفضل دائماً معرفة نوايا الطرف الآخر بشكل واضح، بدلاً من الغموض والتلميحات الملتبسة التي تكتنف تصريحات بعض القادة الغربيين".

واختتم الرئيس الروسي تصريحاته بالتشديد على أن المخاطر في الوضع الدولي الحالي "عالية للغاية"، ما يستوجب من روسيا، وفق تعبيره، الاستعداد لكل الاحتمالات، في ظل ما وصفه بـ"تنامي عسكرة الناتو" وتوسع المواجهة مع الغرب.

فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الناتو حلف شمال الأطلسي الحرب ضد روسيا مدينة سوتشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

مدرسة ميت حلفا الثانوية

كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة

ترشيحاتنا

ارشيفية

قرار بشأن 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية

ارشيفية

حبس شخص يدير محطة بث تليفزيونى بالقليوبية

بوسي الأسد

بتهمة نشر الفسق.. استمرار حبس الراقصة بوسي الأسد 45 يوما

بالصور

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد