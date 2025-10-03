بوتين: الناتو في حرب مفتوحة مع روسيا والمخاطر عند "مستوى غير مسبوق"

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من التوتر، مؤكداً أن جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) أصبحت "منخرطة بشكل مباشر" في الحرب ضد روسيا، ولم تعد تخفي ذلك.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى فالداي للحوار الدولي المنعقد في مدينة سوتشي، إن "الوضع الحالي يشكل تحدياً خطيراً لروسيا"، لكنه شدد في المقابل على أن الجيش والدولة والصناعة الدفاعية الروسية تكيفت بسرعة مع هذه التطورات.

وأضاف: "نحن في زمن تتغير فيه الأحداث بوتيرة متسارعة وغالباً بشكل دراماتيكي. لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالمستقبل بدقة، لكن هذا لا يعفينا من مسؤولية الاستعداد لأي سيناريو".

وأشار بوتين إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وعياً عالياً بالمسؤولية الفردية والجماعية، موضحاً أن "الممارسة والأحداث الأخيرة أظهرت أن على كل فرد أن يتحمل نصيبه من المسؤولية، سواء عن مصيره أو عن مستقبل بلاده والعالم بأسره".

وفي سياق متصل، تطرق الرئيس الروسي إلى العلاقة مع الولايات المتحدة، واصفاً الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب بأنه "شريك مريح في الحوار"، لقدرته على "الاستماع والإصغاء والتفاعل بصدق، رغم ميله لإثارة الجدل أحياناً".

وقال بوتين إن "السلطات الأميركية الحالية تعلن مصالحها بشكل مباشر، دون استخدام النفاق أو التورية غير الضرورية"، مضيفاً أن وضوح واشنطن في طرح أولوياتها يجعل من الممكن فهم توجهاتها بدقة أكبر، حتى لو كانت متعارضة مع مصالح موسكو.

وبشأن الملف الأوكراني، أكد بوتين أن موسكو لا تزال تبحث عن حلول ممكنة للأزمة، مشيراً إلى أن "من الأفضل دائماً معرفة نوايا الطرف الآخر بشكل واضح، بدلاً من الغموض والتلميحات الملتبسة التي تكتنف تصريحات بعض القادة الغربيين".

واختتم الرئيس الروسي تصريحاته بالتشديد على أن المخاطر في الوضع الدولي الحالي "عالية للغاية"، ما يستوجب من روسيا، وفق تعبيره، الاستعداد لكل الاحتمالات، في ظل ما وصفه بـ"تنامي عسكرة الناتو" وتوسع المواجهة مع الغرب.