الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بانتهاك سيادتها بعد تحليق مقاتلات أمريكية قرب سواحلها

كاراكاس
كاراكاس
القسم الخارجي

صدر بيان مشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الفنزويليتين الخميس، دانت فيه كاراكاس بشدة ما وصفته بـ «توغلاً غير قانوني» بعد رصد تحليق مقاتلات أمريكية قرب السواحل الفنزويلية، معتبرة أن ذلك يُمثّل «انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية» وتهديدًا أمنياً مباشراً.

ويؤكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي والرصد الفنزويلية سجلت تحليق ما لا يقل عن خمس مقاتلات أمريكية على ارتفاعات عالية قرب الساحل الفنزويلي دون إذن مسبق، وهو ما وصفته الوزارتان بأنه «استفزاز عسكري». 

وأضاف البيان أن الإجراء الأمريكي جاء في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا من واشنطن تحت ذرائع مكافحة المخدرات، لكن مثل هذا العمل يُعد تجاوزًا للقانون الدولي ومعايير حسن الجوار.

فيما يتعلق بالردّ الرسمي، دعا البيان الحكومة الأمريكية إلى الكف فورًا عن مثل هذه المناورات، وحث المجتمع الدولي على الوقوف إلى جانب فنزويلا في مواجهة ما أسماها «الاعتداءات الخارقة» على سيادتها. 

كما أشار البيان إلى أن كاراكاس تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والأمنية اللازمة لحماية أراضيها ومياهها الإقليمية.

ويُذكر أن التوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة قد شهد تصاعدًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة. 

وكثّفت واشنطن من انتشارها العسكري في الكاريبي، حيث دفعت بسفن حربية وطائرات ضمن عمليات تُعلنها لمحاربة تهريب المخدرات. في هذا السياق، أنظمة الدفاع الفنزويلية أفادت بأنها رصدت قريبًا تحليقات غير مرخّصة قرب سواحلها. 

وسبق ذلك حادثة منفصلة جاء فيها أن طائرتين تابعتين للقوات الفنزويلية حلّقتا قرب سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الكاريبي، في ما وصفه البنتاغون بأنه «تحرّك استفزازي» نُفّذ في المياه الدولية، وفقا لـ رويترز.

وفي ضوء هذه التطورات، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو ونائبوه عن حالة تأهب قصوى، ودعوا إلى تعبئة وطنية لمواجهة أي عدوان خارجي محتمل، مؤكدين أن السيادة والدفاع عن الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

ومن الناحية القانونية، يُشير عدد من الخبراء إلى أن تحليق طائرات مقاتلة فوق المياه الدولية أو بصحبة المياه الإقليمية لدولة ما ليس في حد ذاته خرقًا للقانون الدولي، إلا أن الدخول إلى الأجواء الإقليمية بدون إذن يُصنّف كخروقات سيادية. في هذه الحالة، تدّعي فنزويلا أن المقاتلات اقتربت إلى نطاق يُشكّل تهديدًا مباشرًا لأجوائها، ما يندرج ضمن خرق.

كما أن الاستخدام العسكري لمثل هذه الطائرات في مناطق متنازع عليها قد يُثير مساءلة أمام المنظمات الدولية.

ودبلوماسيًا، يأتي البيان الفنزويلي في توقيت حساس؛ إذ تسعى كاراكاس لاكتساب التأييد الإقليمي والدولي ضد ما تعتبره ضغوطًا عسكرية أميركية متزايدة. كما أنه محاولة لإضفاء الشرعية على أي خطوات قد تتخذها الحكومة لاحقًا سواء في مجلس الأمن أو في المحافل الدولية.

