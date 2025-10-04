مستشار ألمانيا: السلام بـ غزة "في متناول اليد".. وندعم خطة ترامب

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن السلام في غزة وإطلاق سراح الرهائن "باتا في متناول اليد"، وذلك عقب رد حركة حماس على خطة إنهاء الحرب التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عدة أيام بالبيت الأبيض.



وأضاف مستشار ألمانيا - عبر منصة إكس - أن الخطة تمثل "أفضل فرصة للسلام" في الصراع، مؤكدا دعم ألمانيا "بشكل كامل" لدعوة ترامب "للجانبين". وفق موقع قناة "دوتيشه فيله" الألمانية.



وفي بيان أصدرته أمس /الجمعة/، أعلنت "حماس" موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة "أحياء وجثامين"؛ وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلنه قبل عدة أيام بالبيت الأبيض، مطالبة بتوفير الظروف الميدانية لعملية تبادل الأسرى.. كما أكدت الحركة استعدادها للدخول فورا، من خلال الوسطاء، في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.



وفي أول رد على بيان "حماس"، طالب الرئيس الأمريكي، إسرائيل بأن توقف قصف غزة فورا.. وقال ترامب، عبر منصته (تروث سوشيال)، "بناء على البيان الصادر عن "حماس"، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم؛ يجب على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة؛ في الوقت الحالي، من الخطير جدا القيام بذلك".



وتعهد ترامب، في كلمة مسجلة من البيت الأبيض، بأن الخطة الأمريكية ستتعامل مع جميع الأطراف بشكل منصف وعادل.