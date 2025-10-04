قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فوز تاريخي .. ساناي تاكايتشي أول امرأة تقود الحزب الحاكم في اليابان
نتاج اخطائي.. عمرو أديب يوجه عدة نصائح من خبراته الحياتية
القائمة الوطنية تستهل اجتماعاتها استعدادا لانتخابات النواب بمقر مستقبل وطن .. اليوم
وول ستريت جورنال تكشف شروط حماس لقبول خطة ترامب
بأوامر نتنياهو.. هجوم بالمسيرات على سفن أسطول الصمود المتجه لـ غزة
ما هي فضائل الصدقة في الدنيا؟.. الإفتاء: 16 نعمة ومثلها بالآخرة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 4-10-2025
أسعار الذهب في مصر اليوم 4-10-2025.. عيار 12 بكام؟
سارة خليفة: أنا مش مافيا وفلوسي لا دعارة ولا مخدرات| نص التحقيقات
فتحت أبواب النصر.. الفريق سعد الدين الشاذلي وخطة "المآذن العالية"
لتوفير شتلات وتقاوى تتحمل الملوحة.. الريف المصري يوقع برتوكول مع أكساد
وزير الخارجية: مصر تدعم كافة جهود إنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة
وول ستريت جورنال تكشف شروط حماس لقبول خطة ترامب

حركة حماس
حركة حماس
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن حركة حماس قدمت رداً رسمياً إلى الوسطاء، يتضمن قبولها لأجزاء أساسية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات العشرين بنداً، والهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرة في غزة منذ نحو عامين.

وأوضحت الصحيفة أن رد حماس تضمن ترحيباً بجهود ترامب، لكنه اشترط عدداً من الضمانات قبل تنفيذ البند الأبرز في المبادرة والمتعلق بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وأكدت الحركة أن الإفراج عنهم لن يتم إلا ضمن إطار اتفاق شامل يتضمن جدولاً زمنياً واضحاً لانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وضمانات دولية بوقف الحرب، وآليات لمنع أي خرق مستقبلي من جانب تل أبيب.

الرد، بحسب المصادر، ركز على ثلاث نقاط أساسية:

  1. الانسحاب الإسرائيلي الكامل: حيث طالبت حماس بجدول زمني محدد ومكتوب لانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، مع مراقبة دولية للتنفيذ.
  2. الأسلحة الدفاعية والهجومية: طالبت الحركة بتوضيحات حول ما إذا كانت الخطة تسمح لها بالاحتفاظ بقدرات دفاعية لردع أي هجوم إسرائيلي مستقبلي، في مقابل التخلي عن الأسلحة الهجومية الثقيلة.
  3. ضمانات إنهاء الحرب: شددت على ضرورة أن تكون هناك ضمانات أمريكية ودولية تلزم إسرائيل بوقف شامل للعمليات العسكرية ورفع الحصار المفروض على غزة.

وأضافت وول ستريت جورنال أن الانقسام الداخلي داخل حماس ما زال يشكل عائقاً أمام حسم موقف نهائي، إذ يرى جناح من قياداتها أن المبادرة قد تشكل فرصة لإنهاء معاناة المدنيين وإعادة إعمار القطاع، بينما يخشى آخرون من أن يؤدي الالتزام بخطة ترامب إلى فقدان أوراق ضغط استراتيجية على إسرائيل.

وبينما لم تحدد حماس موقفاً واضحاً من جميع بنود الخطة العشرين، فإن قبولها لبعض النقاط الأساسية مثل التهدئة طويلة الأمد والتفاوض على رفع الحصار يشير، وفق محللين، إلى مرونة جديدة قد تفتح الباب أمام مسار سياسي مختلف، خاصة مع الضغوط الدولية المتزايدة على الجانبين.

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

