قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصدار عملة تذكارية بصورة ترامب بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
علي صالح

تدرس وزارة الخزانة الأمريكية خطة لإصدار عملات معدنية جديدة من فئة الدولار الواحد تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك ضمن استعدادات الحكومة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية عام 2026، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية.

ووفقاً لما نقلته شبكة "فوكس بيزنس"، فإن وزارة الخزانة تدرس عدة تصاميم مقترحة للعملة الجديدة، من بينها تصميم مبدئي يُظهر ترامب أمام العلم الأمريكي رافعاً قبضته في مشهد رمزي يعكس ما يصفه أنصاره بـ"قوة الإرادة الوطنية". 

ويشبه التصميم المقترح إلى حد كبير الصورة الشهيرة لترامب خلال محاولة اغتياله في ولاية بنسلفانيا العام الماضي، عندما أُصيب في أذنه أثناء مغادرته المسرح برفقة عناصر من جهاز الخدمة السرية.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في تصريحات للشبكة: "على الرغم من التحديات السياسية وإغلاق الحكومة بالقوة من قبل اليسار المتطرف، تظل الحقائق واضحة — فبقيادة الرئيس دونالد ترامب التاريخية تدخل أمتنا الذكرى الـ250 لتأسيسها أقوى وأكثر ازدهاراً من أي وقت مضى".

 ولم تكشف الوزارة بعد عن التصميم النهائي أو موعد طرح العملة في الأسواق، لكنها أكدت أن الخطة ما زالت قيد الدراسة ضمن مشروع الاحتفال باليوبيل الأمريكي.

وتمنح القوانين الأمريكية وزارة الخزانة الصلاحية القانونية لإصدار عملات تذكارية في المناسبات الوطنية الكبرى، وقد جرى استخدام هذا الامتياز مراراً لتخليد أحداث وشخصيات تاريخية.

 وكانت آخر عملتين تذكاريتين صدرتا في عام 2024 هما عملتا “هارييت توبمان” و“الجيل الأعظم”، حيث بيع منهما ما يقرب من 57 ألفاً و80 ألف عملة على التوالي.

ووفق بيانات دار سك العملة الأمريكية، تُعد عملة “تمثال الحرية” التي أُطلقت عام 1986 الأكثر مبيعاً في تاريخ العملات التذكارية الأمريكية، إذ تجاوزت مبيعاتها 15.5 مليون قطعة.

 كما شهدت برامج العملات الخاصة بدورتي الألعاب الأولمبية في أتلانتا عام 1996 مبيعات تجاوزت 2.4 مليون قطعة نقدية، بينما كانت عملة نصف الدولار التي أُصدرت عام 1982 بمناسبة مرور 250 عاماً على ميلاد جورج واشنطن من أكثر العملات نجاحاً، إذ بيع منها أكثر من 7 ملايين قطعة.

ويرى محللون اقتصاديون أن إدراج صورة ترامب على عملة تذكارية قد يُحدث تفاعلاً استثنائياً في السوق، نظراً للشعبية الواسعة التي لا يزال يحظى بها بين مؤيديه، فضلاً عن اهتمام هواة جمع العملات التذكارية بكل ما يرتبط بالرؤساء الأمريكيين. 

كما يتوقع بعض الخبراء أن يسهم هذا الإصدار، إذا تم اعتماده رسمياً، في تنشيط سوق العملات التذكارية الذي شهد تراجعاً طفيفاً خلال السنوات الأخيرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة — في حال تنفيذها — ستُعد سابقة في التاريخ الأمريكي الحديث، إذ لم تُصدر الخزانة من قبل عملة تذكارية تحمل صورة رئيس سابق لا يزال فاعلاً في الحياة السياسية، مما قد يفتح باباً جديداً للنقاش حول العلاقة بين الرمزية الوطنية والسياسة المعاصرة في الولايات المتحدة.

ترامب الخزانه الامريكيه سك العملة دولار دولار بصورة ترامب الولايات المتحده الامريكيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

سيد عبدالحفيظ

أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

ترشيحاتنا

الاحتلال

ترحيب باكستاني ماليزي بقبول حماس خطة ترامب لوقف إطلاق النار

غزة

القناة 12: إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة من الجنوب إلى شمال القطاع

دعوات لإلغاء المباراة بين إيطاليا وإسرائيل

تصفيات كأس العالم.. دعوات شعبية لإلغاء مباراة إيطاليا وإسرائيل

بالصور

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

لوك صيفي.. بوسي تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

أرخص سيارة تسلا موديل Y.. أبرز المميزات والعيوب

تسلا موديل Y
تسلا موديل Y
تسلا موديل Y

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد