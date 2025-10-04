مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير

نقلت وكالات صحفية دولية عن مسؤول في حماس قوله إن مصر ستستضيف مؤتمرا فلسطينيا حول مستقبل غزة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المفاوضات ستبدأ غدا في القاهرة وسيشارك فيها ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ذكر مكتب نتنياهو أن رئيس وزراء الاحتلال وجّه الوزراء وأعضاء الكنيست بوقف التصريحات الإعلامية، بعدما أجرى تقييما طارئا بمشاركة عدد محدود من الوزراء وكبار العسكريين بدون مشاركة سموتريتش وبن جفير الوزيران المتطرفان الصهيونيان المعاقبان دوليا في كثير من البلدان.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب ستبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف ومعه صهر ترامب كوشنير.

من ناحية أخرى أطلق جيش الاحتلال طلقات تحذيرية على فلسطينيين حاولوا التحرك شمالاً.

وقالت وكالة الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، إن إسرائيل نفذت عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على مدينة غزة رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف القصف بعد موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "كانت ليلة عنيفة للغاية، نفذ خلالها (الجيش الإسرائيلي) عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على مدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع، على الرغم من دعوة الرئيس ترامب إلى وقف القصف".

وأضاف بصل، الذي تعد وكالته قوة إنقاذ تعمل تحت سلطة حماس، أن 20 منزلاً دمرت في القصف الليلي.

وأعلن مستشفى المعمداني في مدينة غزة في بيان إنه استقبل إصابات جراء قصف منزل في حي التفاح بالمدينة، بينهم ٧ شهداء وعدد من الجرحى.

وأكد مستشفى ناصر في خان يونس بغزة إن طفلين استشهدا وأصيب ثمانية أشخاص في غارة لطائرة بدون طيار على خيمة في مخيم للنازحين في غزة.

وتدعو خطة السلام الخاصة بغزة، التي قدمها ترامب وأيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن في غضون 72 ساعة، ونزع سلاح حماس، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من غزة.