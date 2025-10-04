قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
حدث تاريخي في بريطانيا.. تعيين أول امرأة رئيسة لأساقفة كانتربري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير

غزة المدمرة
غزة المدمرة
القسم الخارجي

نقلت وكالات صحفية دولية عن مسؤول في حماس قوله إن مصر ستستضيف مؤتمرا فلسطينيا حول مستقبل غزة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المفاوضات ستبدأ غدا في القاهرة وسيشارك فيها ستيف ويتكوف  مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ذكر مكتب نتنياهو أن رئيس وزراء الاحتلال وجّه الوزراء وأعضاء الكنيست بوقف التصريحات الإعلامية، بعدما أجرى تقييما طارئا بمشاركة عدد محدود من الوزراء وكبار العسكريين بدون مشاركة سموتريتش وبن جفير الوزيران المتطرفان الصهيونيان المعاقبان دوليا في كثير من البلدان.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب ستبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف ومعه صهر ترامب كوشنير.

من ناحية أخرى أطلق جيش الاحتلال طلقات تحذيرية على فلسطينيين حاولوا التحرك شمالاً.

وقالت وكالة الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، إن إسرائيل نفذت عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على مدينة غزة رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف القصف بعد موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "كانت ليلة عنيفة للغاية، نفذ خلالها (الجيش الإسرائيلي) عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على مدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع، على الرغم من دعوة الرئيس ترامب إلى وقف القصف".

وأضاف بصل، الذي تعد وكالته قوة إنقاذ تعمل تحت سلطة حماس، أن 20 منزلاً دمرت في القصف الليلي.

وأعلن مستشفى المعمداني في مدينة غزة في بيان إنه استقبل إصابات جراء قصف منزل في حي التفاح بالمدينة، بينهم ٧ شهداء وعدد من الجرحى.

وأكد مستشفى ناصر في خان يونس بغزة إن طفلين استشهدا وأصيب ثمانية أشخاص في غارة لطائرة بدون طيار على خيمة في مخيم للنازحين في غزة.

وتدعو خطة السلام الخاصة بغزة، التي قدمها ترامب وأيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن في غضون 72 ساعة، ونزع سلاح حماس، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من غزة.

مفاوضات عاجلة القاهرة ويتكوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-10-2025

ترشيحاتنا

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

بالصور

لمنع السحابة السوداء بالشرقية.. تجميع 107 أطنان قش أرز منذ بداية الحصاد

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

"خربشة القطط تنقل السعار”.. أمراض خطيرة قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد