بحضور عمرو موسى..وزير الخارجية يلتقي السفراء الأفارقة لدعم مرشح مصر لليونسكو

التقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، بسفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى منظمة اليونسكو، وذلك خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة بعد غد الاثنين والتي تشهد الانتخابات على منصب مدير عام المنظمة.



حضر اللقاء كل من عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق والدكتور خالد العنانى المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو.



وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لدعم الدول الأفريقية الشقيقة لترشيح الدكتور خالد العناني، مشيرا إلى ما يشكله هذا الترشيح من تجسيد للتطلعات المشتركة للقارة الإفريقية لقيادة منظمة اليونسكو نحو تحقيق أهدافها النبيلة ونشر المعرفة والفكر والإبداع.



كما أعرب عن الاعتزاز بقيام الإتحاد الأفريقي بإصدار 3 قرارات لاعتماد ترشيح الدكتور خالد العناني في القمم الإفريقية المتتالية، في فبراير 2024 ويوليو 2024 ويوليو 2025، الأمر الذي يؤكد الإصطفاف الأفريقي الرسمي خلف الترشيح المصري تقديراً لكفاءة وقدرة د. خالد العناني وانعكاسا لثقة القارة الأفريقية في مصر لتحقيق التطلعات المشتركة لقارتنا الأفريقية.



من جانبه ، ثمن الدكتور خالد العنانى جهود وزارة الخارجية لقيادة حملته الانتخابية التي استمرت لثلاثين شهرا، مشيرا إلي زيارته لأكثر من 60 دولة أجرى خلالها لقاءات فى كافة الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي، مع مجموعة كبيرة من الوزراء والمسئولين والمثقفين، مما مكنه من طرح رؤية شاملة وتصور متكامل لمستقبل عمل "اليونسكو" تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء لاسيما أولويات القارة الأفريقية.



وأثمرت الجهود المكثفة لحملة الترشيح المصري في باريس بقيادة وزير الخارجية عن إعلان كل من سيريلانكا وباراجواي والمكسيك والأرجنتين تأييدها للترشيح المصري لتنضم بذلك لقائمة كبيرة من الدول المعلنة تأييدها لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو.



وتستمر جهود حملة الترشيح المصري في باريس حتي موعد الانتخابات المقررة بعد غد الاثنين.