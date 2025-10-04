قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خطة ترامب.. الاحتلال يجمد توغله في غزة ويعد قائمة أسرى فلسطينيين
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
أخبار العالم

بحضور عمرو موسى..وزير الخارجية يلتقي السفراء الأفارقة لدعم مرشح مصر لليونسكو

بدر عبد العاطي وعمرو موسى خلال اللقاء
بدر عبد العاطي وعمرو موسى خلال اللقاء
أ ش أ

التقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، بسفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى منظمة اليونسكو، وذلك خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة بعد غد الاثنين والتي تشهد الانتخابات على منصب مدير عام المنظمة.

 
حضر اللقاء كل من عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق والدكتور خالد العنانى المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو. 


وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لدعم الدول الأفريقية الشقيقة لترشيح الدكتور خالد العناني، مشيرا إلى ما يشكله هذا الترشيح من تجسيد للتطلعات المشتركة للقارة الإفريقية لقيادة منظمة اليونسكو نحو تحقيق أهدافها النبيلة ونشر المعرفة والفكر والإبداع.


كما أعرب عن الاعتزاز بقيام الإتحاد الأفريقي بإصدار 3 قرارات لاعتماد ترشيح الدكتور خالد العناني في القمم الإفريقية المتتالية، في فبراير 2024 ويوليو 2024 ويوليو 2025، الأمر الذي يؤكد الإصطفاف الأفريقي الرسمي خلف الترشيح المصري تقديراً لكفاءة وقدرة د. خالد العناني وانعكاسا لثقة القارة الأفريقية في مصر لتحقيق التطلعات المشتركة لقارتنا الأفريقية.


من جانبه ، ثمن الدكتور خالد العنانى جهود وزارة الخارجية لقيادة حملته الانتخابية التي استمرت لثلاثين شهرا، مشيرا إلي زيارته لأكثر من 60 دولة أجرى خلالها لقاءات فى كافة الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي، مع مجموعة كبيرة من الوزراء والمسئولين والمثقفين، مما مكنه من طرح رؤية شاملة وتصور متكامل لمستقبل عمل "اليونسكو" تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء لاسيما أولويات القارة الأفريقية.


وأثمرت الجهود المكثفة لحملة الترشيح المصري في باريس بقيادة وزير الخارجية عن إعلان كل من سيريلانكا وباراجواي والمكسيك والأرجنتين تأييدها للترشيح المصري لتنضم بذلك لقائمة كبيرة من الدول المعلنة تأييدها لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو.


وتستمر جهود حملة الترشيح المصري في باريس حتي موعد الانتخابات المقررة بعد غد الاثنين.

وزير الخارجية أفريقيا اليونسكو خالد العناني

