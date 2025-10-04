قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انهيار سارة خليفة داخل قفص الاتهام.. تفاصيل
زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جنوب أفريقيا: على إسرائيل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين

محمود عبد القادر

رحبت حكومة جنوب أفريقيا اليوم، برد حركة حماس الإيجابي على المقترح الأمريكي بشأن إطلاق سراح جميع الأسرى"، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ودعت جنوب أفريقيا إسرائيل إلى الرد بالمثل عبر الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اللحظة الراهنة بأنها "فرصة حاسمة" لإنهاء "المذبحة والمعاناة في غزة"، مؤكداً على أهمية ضمان الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين على حد سواء.

تصريحات تورك جاءت بعد إعلان حركة "حماس" موافقتها على الدخول "الفوري" في مفاوضات لإطلاق سراح جميع الرهائن، وفقًا لخطة وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

ويُنظر إلى هذا الإعلان على أنه نقطة تحول قد تمهد الطريق لإنهاء واحدة من أعنف جولات الصراع في المنطقة.

مواقف قادة العالم: دعم حذر وتفاؤل مشروط

ردود الفعل الدولية لم تتأخر، فمن جانبها وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين استعداد حماس للإفراج عن الرهائن بأنه "مشجع"، ودعت إلى اغتنام الفرصة من أجل إنهاء الحرب المستمرة.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "قبول" حماس بالمبادرة الأمريكية يمثل "خطوة مهمة إلى الأمام"، مطالبًا جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق "دون أي تأخير".

وفي باريس، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن التزام حماس يجب أن يُترجم على أرض الواقع بسرعة، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن باتا "في المتناول".

وشدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على أن اللحظة الحالية تمثل "أفضل فرصة للسلام"، داعياً الأطراف إلى عدم تضييع هذه الفرصة.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "ترحيبًا" و"تشجيعًا" حيال الموقف الجديد، في وقت أضاف فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس صوته للترحيب بمبادرة ترامب، واصفًا رد حماس بأنه "إيجابي".

الموقف العربي
وعلى الصعيد العربي، قوبل إعلان حماس بترحيب حذر، فقد أكدت قطر، استعدادها لمواصلة جهودهما من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، مع التشديد على ضرورة أن يترافق أي وقف لإطلاق النار مع إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة.

ودعا الأردن إلى أن تكون هذه الخطوة مقدمة لعملية سياسية شاملة تعالج جذور الصراع. 

وشددت السعودية والإمارات على أن أي حل يجب أن يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويمهد الطريق نحو إقامة دولة مستقلة على حدود 1967. هذه المواقف تعكس إجماعًا عربيًا على الترحيب بالهدنة، لكن مع الإصرار على أن تكون خطوة أولى نحو حل سياسي عادل ودائم، لا مجرد هدنة مؤقتة.

حركة حماس إطلاق سراح جميع الأسرى جنوب أفريقيا إسرائيل الأسرى الفلسطينيين

