رغم مفاوضات وقف الحرب.. إسرائيل تعلن شمال وادي غزة منطقة قتال خطر وتحذر السكان

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه يواصل عملياته في مدينة غزة محذرا السكان من العودة إليها رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف القصف، و بدء مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، افيخاي أدرعي أن المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة، حيث بعث إنذار عاجل إلى جميع سكان قطاع غزة.

‏وقال: "البقاء في هذه المنطقة يشكّل خطرًا كبيرًا ولذلك يبقى شارع الرشيد مفتوحًا أمامكم للانتقال جنوبًا، وقوات جيش الدفاع لا تزال تُطوّق مدينة غزة حيث تشكل محاولة العودة إليها خطرًا شديدًا ومن أجل سلامتكم، تجنّبوا العودة شمالًا أو الاقتراب من مناطق عمل قوات جيش الدفاع في أي مكان في القطاع - حتى في جنوبه"

وأفاد الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، بشن إسرائيل عشرات الضربات الجوية على مدينة غزة خلال الليل رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف القصف.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: "ليلة عنيفة جدا نفذ خلالها الاحتلال عشرات الغارات والقصف المدفعي على مدينة غزة وبعض المناطق في القطاع رغم دعوة الرئيس ترامب لوقف القصف"، مشيرا إلى أن "الاحتلال دمر أكثر من 20 منزلا ومبنى في غزة الليلة الماضية".