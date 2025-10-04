قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
أخبار العالم

إشارة أوروبية صريحة لدعم خطة ترامب.. فون دير لاين تدعو لاغتنام الفرصة بعد رد حماس

ارسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
ارسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
علي صالح

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، عن ارتياحها إزاء الرد الذي قدّمته حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وكتبت فون دير لايين على منصتها في «إكس» (تويتر سابقاً): «إبداء حماس استعدادها لإطلاق سراح الرهائن والتفاوض على أساس اقتراح الرئيس الأمريكي الأخير أمر مشجع». 

وأضافت: «يجب اغتنام هذه الفرصة. إن وقف إطلاق نار فوري في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن باتا في متناول اليد».

يعكس الموقف رغبة الاتحاد الأوروبي في الدفع نحو استثمار الرد الفلسطيني كنافذة دبلوماسية قد تفتح المجال أمام إنهاء العمليات العسكرية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية لوقف إراقة الدماء وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.

ويرى مراقبون أن إعلان فون دير لايين يشكّل أول إشارة أوروبية صريحة لدعم خطة ترامب، ولو بشكل مشروط، على اعتبار أنها قد تُسهم في خلق أرضية مشتركة بين الأطراف المتصارعة، إذا ما استُثمرت بحذر وبما يراعي الهواجس الأمنية الإسرائيلية والحقوق الفلسطينية في آن واحد.

ويأتي ذلك فيما تتواصل المساعي الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل قنوات الوساطة المصرية والقطرية، إلى جانب دعم عربي وتركي، ما يعكس حالة من التوافق المتنامي على ضرورة استثمار اللحظة السياسية الراهنة قبل أن تعود المنطقة إلى دوامة التصعيد العسكري.

وبحسب دبلوماسيين أوروبيين، فإن الاتحاد الأوروبي يتخوف من إضاعة هذه الفرصة، خصوصاً أن أي انتكاسة جديدة قد تُدخل غزة في نفق أكثر تعقيداً، وتؤدي إلى تصاعد موجات الغضب الإقليمي والشعبي، بما يعيد ملف الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي إلى نقطة الصفر.

