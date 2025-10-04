إشارة أوروبية صريحة لدعم خطة ترامب.. فون دير لاين تدعو لاغتنام الفرصة بعد رد حماس

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، عن ارتياحها إزاء الرد الذي قدّمته حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وكتبت فون دير لايين على منصتها في «إكس» (تويتر سابقاً): «إبداء حماس استعدادها لإطلاق سراح الرهائن والتفاوض على أساس اقتراح الرئيس الأمريكي الأخير أمر مشجع».

وأضافت: «يجب اغتنام هذه الفرصة. إن وقف إطلاق نار فوري في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن باتا في متناول اليد».

يعكس الموقف رغبة الاتحاد الأوروبي في الدفع نحو استثمار الرد الفلسطيني كنافذة دبلوماسية قد تفتح المجال أمام إنهاء العمليات العسكرية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية لوقف إراقة الدماء وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.

ويرى مراقبون أن إعلان فون دير لايين يشكّل أول إشارة أوروبية صريحة لدعم خطة ترامب، ولو بشكل مشروط، على اعتبار أنها قد تُسهم في خلق أرضية مشتركة بين الأطراف المتصارعة، إذا ما استُثمرت بحذر وبما يراعي الهواجس الأمنية الإسرائيلية والحقوق الفلسطينية في آن واحد.

ويأتي ذلك فيما تتواصل المساعي الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل قنوات الوساطة المصرية والقطرية، إلى جانب دعم عربي وتركي، ما يعكس حالة من التوافق المتنامي على ضرورة استثمار اللحظة السياسية الراهنة قبل أن تعود المنطقة إلى دوامة التصعيد العسكري.

وبحسب دبلوماسيين أوروبيين، فإن الاتحاد الأوروبي يتخوف من إضاعة هذه الفرصة، خصوصاً أن أي انتكاسة جديدة قد تُدخل غزة في نفق أكثر تعقيداً، وتؤدي إلى تصاعد موجات الغضب الإقليمي والشعبي، بما يعيد ملف الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي إلى نقطة الصفر.