وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
نتنياهو يستعد لـ"المرحلة الأولى".. ديرمر رئيسا لوفد التفاوض واستبعاد سموتيرتيش وبن جفير | تقرير

أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية طارئة على خلفية تسلّم الرد الرسمي لحركة حماس على المقترح الأمريكي لوقف الحرب في قطاع غزة.

وحضر الاجتماع، بحسب المصدر، كل من وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إلى جانب قيادات أمنية رفيعة، في حين استُبعد من المشاورات الوزيران المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ما أعطى انطباعاً بوجود شرخ محتمل داخل الائتلاف الحكومي بشأن السبل المناسبة للتعامل مع التطورات الأخيرة.

وكشف المصدر أيضاً أن نتنياهو يدرس تعيين رون ديرمر رئيساً لوفد التفاوض الإسرائيلي المتوقع التوجه إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، على الرغم من الإعلان السابق عن قرب انتهاء مهام ديرمر في الحكومة. ولم يُتخذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد، حسب التقرير.

من جهته، أصدر مكتب رئيس الوزراء بياناً قال فيه إن الحكومة "تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى"، مؤكداً استمرار التنسيق مع الإدارة الأمريكية وفريقها بهدف إنهاء العمليات وفق المعايير التي تحددها إسرائيل وتتماشى مع رؤية واشنطن.

وتأتي هذه التحركات الحكومية في أعقاب إعلان حماس أنها سلمت الوسطاء ردها على الخطة الأمريكية، وأنها جاهزة للنقاش حول ترتيبات شاملة تتضمن إطلاق سراح الأسرى في إطار اتفاق متكامل. 

ويعرض استبعاد وزراء نافذين من دائرة صنع القرار سؤالاً بالغ الأهمية حول تماسك الائتلاف وقدرته على الاتفاق داخلياً على مسار موحّد إذا ما تقدّمت المفاوضات نحو مرحلة تنفيذية.

ويبقى الموقف النهائي للحكومة الإسرائيلية مرتبطاً بملامح الرد الفلسطيني، بتقدّم الوساطات، وبالقرارات التي سيتخذها نتنياهو خلال الساعات والأيام المقبلة.

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المقترح الأمريكي حماس الحرب في قطاع غزة رون ديرمر وزير الحرب الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية خطة ترامب

