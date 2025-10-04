قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة

ثائر أبو عطيوى
ثائر أبو عطيوى
فرناس حفظي

قال السياسي الفلسطيني ثائر أبوعطيوى، مدير مركز  العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن موافقة حركة حماس على خطة ترامب تعتبر خطوة إيجابية وهامة وفي الاتجاه الصحيح الداعمة لإنهاء الحرب على غزة التي استمرت للعام الثاني على التوالي.

وأوضح السياسي الفلسطيني ثائر أبوعطيوى، مدير مركز  العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن  موافقة حركة حماس على خطة ترامب والترحيب العربي والدولي على الخطة واطارها العام يفتح الطريق أمام إنهاء المأساة والنكبة الإنسانية التي لحقت في قطاع غزة على كافة الصعد والمستويات.

و أضاف أبو عطيوى ، في ظل التصريحات الإعلامية المتلاحقة بعد موافقة حماس على خطة ترامب والبدء في عملية التنفيذ الفعلي لاستئناف مفاوضات صفقة التبادل، فإنه وحسب المصادر الإعلامية أن الاجتماع التفاوضي القادم سيكون في مدينة العريش المصرية والحديث عن قدوم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف للقاهرة اليوم، ووصول وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي "رون ديرمر" على رأس الوفد المفاوض إلى مصر غدا الأحد، الأمر الذي يعني أن الإدارة الأمريكية جادة في إنجاز شيء واضح وملموس وهذا يأخذنا ضمن تفاؤل حذر من وضع العراقيل الإسرائيلية ضمن حجج ومبررات تعيق البدء والشروع في آلية التنفيذ الفعلي عبر عقد المفاوضات واستئنافها بشكل عاجل وسريع مع كافة الأطراف ذات، ودعم جهود الوسطاء من أجل الوصول إلى إنجازات واقعية ملموسة تقوم بتثبيت معالم وقف إطلاق النار والحرب من أجل استكمال جهود التفاوض والتوصل لتنفيذ بنود الاتفاق في خطة ترامب المتعلقة في وقف الحرب وفتح المعابر من أجل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والصحية العاجلة، ومن اجل وضع آلية تسليم الأسرى الإسرائيليين المحتجزين فى قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي لتهيئة الأجواء من أجل إتمام وإنجاز صفقة التبادل.

وتابع لا بد من الدول العربية والمجتمع الدولي أن تقوم بحماية الإطار العام لخطة ترامب من خلال الاستمرار في دعمها ومواصلة إنجازاتها من أجل وقف الحرب وضمان عدم حكومة الاحتلال من وضع العراقيل والعقبات أمام خطة التنفيذ العملية، وهذا مرهون بالأساس ويقع على عاتق صاحب الخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومواصلة الضغط على نتنياهو بضرورة التنفيذ العاجل والسريع للخطة واطارها العام الذي عنوانه وقف الحرب بشكل نهائي. 
 

ثائر أبوعطيوى مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين نقابة الصحفيين الفلسطينيين حركة حماس خطة ترامب

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم السبت 4-10-2025

ترشيحاتنا

الصيام

حكم العجز عن الوفاء بالنذر وكفارته .. الأزهر العالمي للفتوى يجيب

الجمع بين الصلوات

ما حكم الجمع بين الصلوات لعذر؟.. دار الإفتاء تجيب

احدى القوافل الدعوية في شمال سيناء

الخطاب الديني المعتدل.. الأوقاف تطلق قوافل دعوية مكثفة إلى المحافظات

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | الزيت المعاد استخدامه يهدد صحتك.. أضرار خطيرة تحدث لأطفالك عند شرب الشاي والقهوة

أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟ وهل له شكل معين؟

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

