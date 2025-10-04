سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة

قال السياسي الفلسطيني ثائر أبوعطيوى، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن موافقة حركة حماس على خطة ترامب تعتبر خطوة إيجابية وهامة وفي الاتجاه الصحيح الداعمة لإنهاء الحرب على غزة التي استمرت للعام الثاني على التوالي.

وأوضح السياسي الفلسطيني ثائر أبوعطيوى، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن موافقة حركة حماس على خطة ترامب والترحيب العربي والدولي على الخطة واطارها العام يفتح الطريق أمام إنهاء المأساة والنكبة الإنسانية التي لحقت في قطاع غزة على كافة الصعد والمستويات.

و أضاف أبو عطيوى ، في ظل التصريحات الإعلامية المتلاحقة بعد موافقة حماس على خطة ترامب والبدء في عملية التنفيذ الفعلي لاستئناف مفاوضات صفقة التبادل، فإنه وحسب المصادر الإعلامية أن الاجتماع التفاوضي القادم سيكون في مدينة العريش المصرية والحديث عن قدوم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف للقاهرة اليوم، ووصول وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي "رون ديرمر" على رأس الوفد المفاوض إلى مصر غدا الأحد، الأمر الذي يعني أن الإدارة الأمريكية جادة في إنجاز شيء واضح وملموس وهذا يأخذنا ضمن تفاؤل حذر من وضع العراقيل الإسرائيلية ضمن حجج ومبررات تعيق البدء والشروع في آلية التنفيذ الفعلي عبر عقد المفاوضات واستئنافها بشكل عاجل وسريع مع كافة الأطراف ذات، ودعم جهود الوسطاء من أجل الوصول إلى إنجازات واقعية ملموسة تقوم بتثبيت معالم وقف إطلاق النار والحرب من أجل استكمال جهود التفاوض والتوصل لتنفيذ بنود الاتفاق في خطة ترامب المتعلقة في وقف الحرب وفتح المعابر من أجل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والصحية العاجلة، ومن اجل وضع آلية تسليم الأسرى الإسرائيليين المحتجزين فى قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي لتهيئة الأجواء من أجل إتمام وإنجاز صفقة التبادل.

وتابع لا بد من الدول العربية والمجتمع الدولي أن تقوم بحماية الإطار العام لخطة ترامب من خلال الاستمرار في دعمها ومواصلة إنجازاتها من أجل وقف الحرب وضمان عدم حكومة الاحتلال من وضع العراقيل والعقبات أمام خطة التنفيذ العملية، وهذا مرهون بالأساس ويقع على عاتق صاحب الخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومواصلة الضغط على نتنياهو بضرورة التنفيذ العاجل والسريع للخطة واطارها العام الذي عنوانه وقف الحرب بشكل نهائي.

