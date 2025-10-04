متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة

قال القيادي عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، ننظر في الحركة إلى إعلان "حماس" موافقتها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب، باعتباره تطورًا إيجابيًا يفتح الباب أمام لحظة سياسية جديدة يمكن البناء عليها لإنهاء العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار، والانتقال نحو مسار وطني موحد.

وأوضح المتحدث باسم حركة فتح، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنّ موقف "فتح" منسجم تمامًا مع رؤية الرئيس محمود عباس، الذي يقود اتصالات مكثفة مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين من أجل وقف فوري للحرب، والإفراج عن الأسرى والرهائن، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة، تمهيدًا لبدء عملية إعادة الإعمار وفق منظومة وطنية فلسطينية واحدة.

وتابع دولة ، ما نؤكد عليه هو أن أي تسوية قادمة يجب أن تمر عبر الشرعية الفلسطينية ومنظمة التحرير، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وأن السيادة الكاملة على قطاع غزة هي سيادة دولة فلسطين، ولا يمكن القبول بأي واقع سياسي أو إداري موازٍ خارج هذا الإطار.



و أضاف ، نرحب بأي خطوة تسهم في توحيد الصف الوطني، لكننا نعتبر أن الاختبار الحقيقي يبدأ الآن: بمدى استعداد الجميع لتحويل الموقف السياسي إلى التزام عملي ينهي الانقسام، ويوحد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت راية الشرعية والقانون.