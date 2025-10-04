إذاعة الاحتلال: الغارات الأخيرة على غزة تهدف لإزالة التهديدات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الغارات الأخيرة في غزة استهدفت تأتي في إطار"إزالة تهديدات على القوات وتحذير المدنيين من العودة شمالا".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان أمر ببقاء قوات الجيش على الخطوط التي تمت السيطرة عليها حتى الآن في مدينة غزة دون تقدم ولا تراجع.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان أمر بعدم شن هجمات متعمدة "مع الإبقاء على شن هجمات مطلوبة لإزالة أي تهديد".

وقالت إذاعة صوت فلسطين بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى عدد ضخم من الشهداء في الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة.

وذكرت الإذاعة أنه ارتقى 67,074 شهيدا و169,430 مصابا.

وذكر مستشفى الشفاء بانتشال جثامين 3 شهداء من مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأكدت مصادر في مستشفيات غزة أن16 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 15 في مدينة غزة.