سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
أخبار العالم

موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد

المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف
القسم الخارجي

أشاد كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي الدولي، بالدور البارز الذي لعبه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في صياغة خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة.

وقال دميترييف في منشور عبر منصة «إكس» إن ويتكوف كان «القوة الدافعة الأساسية» خلف خطة ترامب للسلام في غزة، معتبراً أنها وضعت بهدف تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. 

وأضاف أن وسائل إعلام أمريكية بارزة، وعلى رأسها صحيفة «نيويورك تايمز»، حاولت تقويض جهوده عبر «تشويه سمعته والتشكيك في مصداقية العملية».

وفي منشور سابق، عقب إعلان ترامب عن استعداد حماس للسلام، أكد دميترييف أن الرئيس الأمريكي وفريقه، بمن فيهم ويتكوف ومستشاره وصهره الملياردير العالمي جاريد كوشنر، قدموا «إسهاماً كبيراً في إرساء أسس السلام العالمي»، مشيراً إلى أن بوتين سبق أن أعلن دعمه العام للخطة الأمريكية.

وكان الرئيس الروسي قد صرّح خلال منتدى «فالداي» للحوار الدولي بأن موسكو مستعدة لمناقشة الخطة «بشكل جاد»، شرط أن تؤدي إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يقوم على أساس حل الدولتين. لكنه في الوقت نفسه أثار تساؤلات بشأن المقترح الأميركي الخاص بإدارة غزة عبر هيئة دولية، معتبراً أن البديل الأنسب يتمثل في عودة الإدارة إلى السلطة الفلسطينية لتعزيز الشرعية المحلية.

وتعبر تصريحات دميترييف عن محاولة روسية مزدوجة: من جهة إظهار الانفتاح على المبادرة الأمريكية؛ لإبقاء موسكو لاعباً مركزياً في الساحة الدولية، ومن جهة أخرى التأكيد على ثوابت الموقف الروسي الداعم لحل الدولتين وإشراك السلطة الفلسطينية في أي ترتيبات تخص غزة.

كما تشير المواقف الروسية الأخيرة إلى رغبة في استثمار اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإعادة فرض حضورها في ملف الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل انشغال الغرب بأزمات أخرى. وبذلك تسعى موسكو إلى تثبيت موقعها كوسيط بديل أو مكمّل قد يكون ضرورياً إذا ما تعثرت الخطة الأمريكية أو واجهت عراقيل ميدانية وسياسية.

ومن غير المستبعد أن تعمل روسيا في المرحلة المقبلة على تكثيف اتصالاتها مع العواصم العربية والإسلامية، لتعزيز دعمها كطرف يوازن النفوذ الأميركي ويمنح الفلسطينيين هامشاً أوسع في أي تسوية محتملة.

كيريل دميترييف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين فلاديمير بوتين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الحرب في غزة دونالد ترامب الشرق الأوسط حماس جاريد كوشنر

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

جانب من الفعاليات

رئيس جامعة بنها : برنامج متكامل لرعاية الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية

محافظ البحيرة

تأجيل محاكمة المتهم بقتل عريس دمنهور لجلسة 7 أكتوبر للمرافعة

منسوب المياه بنهر النيل

محافظ قنا: منسوب النيل مطمئن ونطالب بإخلاء أراضى طرح النيل.. صور

بالصور

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة

في عيد ميلادها الـ 58.. 10 صور تكشف عن جمال صابرين| شاهد

صابرين

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

