ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها

قال ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، إن الاجتماع الذي جمع الرئيس دونالد ترامب بعدد من القادة العرب لبحث الأوضاع في غزة كان "عظيمًا" وأتاح فرصة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل المنطقة.

وأوضح ويتكوف، في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، أن ترامب طرح خطة سلام متكاملة للشرق الأوسط تتألف من 21 نقطة، مشيرًا إلى أن الخطة تسعى لتحقيق توازن بين الحفاظ على أمن إسرائيل ومعالجة المخاوف المشروعة لدول الجوار.

وأكد أن هذه الخطة صيغت بطريقة تراعي التعقيدات الإقليمية وتستند إلى رؤية شاملة لتسوية النزاعات.

وأشار ويتكوف إلى أن أبرز ما يميز خطة ترامب هو شموليتها، إذ لم تقتصر على القضية الفلسطينية – الإسرائيلية فحسب، بل امتدت لتشمل ملفات التعاون الاقتصادي والتنمية الإقليمية ومكافحة الإرهاب وتعزيز البنية التحتية، باعتبارها عناصر أساسية لضمان استقرار طويل الأمد.

كما أكد أن هذه الرؤية ترتبط بإرادة سياسية قوية لفرض حلول عملية بدلًا من الاكتفاء بالخطابات الدبلوماسية.

وأضاف أن نجاح هذه الخطة يتوقف على استعداد الأطراف المختلفة للتخلي عن حساباتها الضيقة والانخراط في حوار جاد، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب كانت ترى في القادة العرب شركاء أساسيين في تحقيق الاستقرار.

واعتبر أن الخطوات المقبلة يجب أن تركز على خلق بيئة تفاوضية مرنة تُعيد الأمل بإمكانية التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة.