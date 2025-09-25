قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها
سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج
منها مينى كوبر وكوبرا ليون.. سيارات 2026 هاتشباك في مصر
ترامب يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في "تخريب تقني" أعاق ظهوره خلال الجمعية العامة
مجدي عبد الغني: أوضة اللبس في الأهلي "متفرتكة".. وزيزو غيابه مؤثر
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي: 2.8% في 2025 و2% في 2026.. أضعف آفاق منذ عقود
رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو الأول هذا الموسم
النقل تكشف عن صور جديدة لتقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي
مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها

ويتكوف
ويتكوف
القسم الخارجي

قال ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، إن الاجتماع الذي جمع الرئيس دونالد ترامب بعدد من القادة العرب لبحث الأوضاع في غزة كان "عظيمًا" وأتاح فرصة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل المنطقة.

وأوضح ويتكوف، في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، أن ترامب طرح خطة سلام متكاملة للشرق الأوسط تتألف من 21 نقطة، مشيرًا إلى أن الخطة تسعى لتحقيق توازن بين الحفاظ على أمن إسرائيل ومعالجة المخاوف المشروعة لدول الجوار. 

وأكد أن هذه الخطة صيغت بطريقة تراعي التعقيدات الإقليمية وتستند إلى رؤية شاملة لتسوية النزاعات.

وأشار ويتكوف إلى أن أبرز ما يميز خطة ترامب هو شموليتها، إذ لم تقتصر على القضية الفلسطينية – الإسرائيلية فحسب، بل امتدت لتشمل ملفات التعاون الاقتصادي والتنمية الإقليمية ومكافحة الإرهاب وتعزيز البنية التحتية، باعتبارها عناصر أساسية لضمان استقرار طويل الأمد. 

كما أكد أن هذه الرؤية ترتبط بإرادة سياسية قوية لفرض حلول عملية بدلًا من الاكتفاء بالخطابات الدبلوماسية.

وأضاف أن نجاح هذه الخطة يتوقف على استعداد الأطراف المختلفة للتخلي عن حساباتها الضيقة والانخراط في حوار جاد، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب كانت ترى في القادة العرب شركاء أساسيين في تحقيق الاستقرار. 

واعتبر أن الخطوات المقبلة يجب أن تركز على خلق بيئة تفاوضية مرنة تُعيد الأمل بإمكانية التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي جيسون ويتكوف إسرائيل خطة سلام القضية الفلسطينية – الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

بالصور

أنغام بفستان هاند ميد في حفلها بلندن

انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن

مروحة تبريد المحرك.. أسباب تلفها وكيفية صيانتها

مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد