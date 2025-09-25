قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي
مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق
تفاصيل وفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال المباراة
شلبي يفجر مفاجآت عن قرار الخطيب بعدم الترشح وكواليس قديمة في الأهلي
أحمد فتحي: أحلم بتدريب الأهلي.. والقمة تحسمها الأعصاب الهادئة
ظهور السحب المنخفضة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في جميع المحافظات
وفقا لآخر تحديث.. تعرف على سعر العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس
إسبانيا تتحرك عسكريًا .. سفينة حربية لمرافقة "أسطول الصمود" إلى غزة بعد الهجوم
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودون المنطقة للهاوية
إهانة سياسية أم رسالة رمزية؟ .. ترامب يحذف صورة بايدن من جدار الشرف ويستبدلها بقلم | صور
من الأسرة المعالة إلى مهجورة العائل.. الفئات المستحقة لصرف تكافل 2025
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
أخبار العالم

مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق

أكد أحد مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، أن الولايات المتحدة منخرطة بجدية في دعم جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، مشددًا على أن توحيد المؤسسات الوطنية الليبية يمثل خطوة أساسية لضمان الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

وأوضح المستشار أن ليبيا بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة انتقالية تُشرف على تنظيم الانتخابات، معتبرًا أن هذه المرحلة الانتقالية تشكل حجر الزاوية في مسار استعادة الشرعية السياسية وتوحيد القرار الوطني. 

وأضاف أن واشنطن تدعم بشكل كامل البعثة الأممية إلى ليبيا، وتتطلع إلى خطوات سريعة وملموسة من جميع الأطراف للمضي قدمًا في العملية السياسية.

وفي الملف السوداني، أشار المستشار إلى أن الرئيس ترامب سيعلن دعمه لخارطة الطريق الخاصة بالسودان فور التوصل إلى اتفاق داخلي بين الأطراف المتنازعة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات للسودانيين، غير أن الحل الحقيقي يجب أن ينبع من الداخل لا من الخارج. كما كشف أن واشنطن على تواصل مستمر مع جميع الفرقاء السودانيين وقدمت مقترحات عملية للمساعدة في تجاوز الأزمة.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن الإدارة السابقة لترامب كانت حريصة على التعامل مع أزمات المنطقة بروح براغماتية تقوم على "إيجاد حلول عملية لا وعود فارغة"، مؤكداً أن أي تدخل خارجي دون توافق محلي سيكون محدود الأثر. 

وأشار إلى أن واشنطن ترى في الاستقرار الليبي والسوداني بوابة أساسية لتحقيق الأمن الإقليمي ومنع تمدد الجماعات الإرهابية.

كما لفت إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن استمرار الانقسامات السياسية يفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية ويزيد من معاناة الشعوب. لذلك، دعا المستشار الأطراف الليبية والسودانية إلى "تحمل مسؤولياتهم التاريخية" والانخراط الجاد في حوار وطني شامل، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستظل شريكًا داعمًا لكل مسعى حقيقي يفضي إلى استقرار دائم وتنمية مستدامة.

