مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق

أكد أحد مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، أن الولايات المتحدة منخرطة بجدية في دعم جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، مشددًا على أن توحيد المؤسسات الوطنية الليبية يمثل خطوة أساسية لضمان الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

وأوضح المستشار أن ليبيا بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة انتقالية تُشرف على تنظيم الانتخابات، معتبرًا أن هذه المرحلة الانتقالية تشكل حجر الزاوية في مسار استعادة الشرعية السياسية وتوحيد القرار الوطني.

وأضاف أن واشنطن تدعم بشكل كامل البعثة الأممية إلى ليبيا، وتتطلع إلى خطوات سريعة وملموسة من جميع الأطراف للمضي قدمًا في العملية السياسية.

وفي الملف السوداني، أشار المستشار إلى أن الرئيس ترامب سيعلن دعمه لخارطة الطريق الخاصة بالسودان فور التوصل إلى اتفاق داخلي بين الأطراف المتنازعة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات للسودانيين، غير أن الحل الحقيقي يجب أن ينبع من الداخل لا من الخارج. كما كشف أن واشنطن على تواصل مستمر مع جميع الفرقاء السودانيين وقدمت مقترحات عملية للمساعدة في تجاوز الأزمة.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن الإدارة السابقة لترامب كانت حريصة على التعامل مع أزمات المنطقة بروح براغماتية تقوم على "إيجاد حلول عملية لا وعود فارغة"، مؤكداً أن أي تدخل خارجي دون توافق محلي سيكون محدود الأثر.

وأشار إلى أن واشنطن ترى في الاستقرار الليبي والسوداني بوابة أساسية لتحقيق الأمن الإقليمي ومنع تمدد الجماعات الإرهابية.

كما لفت إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن استمرار الانقسامات السياسية يفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية ويزيد من معاناة الشعوب. لذلك، دعا المستشار الأطراف الليبية والسودانية إلى "تحمل مسؤولياتهم التاريخية" والانخراط الجاد في حوار وطني شامل، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستظل شريكًا داعمًا لكل مسعى حقيقي يفضي إلى استقرار دائم وتنمية مستدامة.