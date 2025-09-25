إهانة سياسية أم رسالة رمزية؟ .. ترامب يحذف صورة بايدن من جدار الشرف ويستبدلها بقلم | صور

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبدال صورة الرئيس السابق جو بايدن في جدار الشرف الرئاسي أمام البيت الأبيض بصورة لقلم «أوتوبن» إلكتروني، في خطوة تُعدّ تجسيدًا رمزيًا لما يردّد ترامب من اتهامات بأن بايدن لم يكن الشخص الفعلي في اتخاذ القرارات، وفقا لـ اسوشيتدبرس.

وظهر الجدار الجديد، الملقب بـ«Presidential Walk of Fame»، وهو عبارة عن صف من الصور الرئاسية الماضية، حيث غُيب تمامًا وجه بايدن وحُلّ محله العدد من الرمزية التي تحمل دلالة سياسية، حسبما رصد موقع اكسيوس الأمريكي

وفي تفاصيل إضافية، أوضح مؤيدو ترامب أن اختيار صورة الأوتوبن ليس مجرّد إسقاط بصري، بل رسالة سياسية مفادها التشكيك في شرعية توقيعات بايدن وقراراته، خصوصًا تلك الصادرة قبل نهاية ولايته.



كما أن استبعاد صورته من التشكيل الرسمي يعكس رغبة في إعادة كتابة السرد البصري لرمزية السلطة داخل البيت الأبيض.

ومن جانبه، رفض البيت الأبيض الحالي الرد فورًا على هذا التغيير، في حين بدا أن المعارضين يقرأون هذه الخطوة على أنها تصعيد رمزي يعكس النزاع الطويل على الصورة والشرعية بين ترامب وبايدن.

ويرى البعض أنها تمثّل بداية لتحولات إضافية في المظاهر البصرية للسلطة، لتحسين موقع ترامب في مواجهة تراث سلفه، ويُحتمل أن تشهد الأيام المقبلة تغييرات أخرى في ديكور القصر الرئاسي تحمل رسائل سياسية مضمنة.



