إيران تتحدّى.. إسلامي يتعهد بإعادة بناء المواقع النووية رغم الهجمات الإسرائيلية والأمريكية

أكد محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ونائب الرئيس، أن بلاده ماضية في ترميم وتأهيل المواقع النووية التي تعرضت للاستهداف خلال الهجمات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة، مشددًا على أن هذه الاعتداءات لن توقف مسيرة إيران النووية. 

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية أن طهران لن تدخل في محادثات مباشرة مع واشنطن، معتبرًا أن المفاوضات لن تُثمر في ظل استمرار التهديدات والضغوط.

وأشار إسلامي إلى أن تطوير القدرات النووية الإيرانية حق سيادي مشروع، موضحًا أن رفع نسب التخصيب لا يعني بالضرورة توجيهها لأغراض عسكرية، بل يرتبط بحاجة البلاد إلى مواد دقيقة تُستخدم في أجهزة القياس وأنظمة السلامة داخل المفاعلات. وأضاف أن إيران، رغم العقوبات الممتدة لعقود، لم تحصل على هذه العناصر من أي دولة، ما دفعها للاعتماد على إمكاناتها الذاتية.

وفي هذا السياق، شدد المسؤول الإيراني على أن بلاده تعتبر أمن منشآتها النووية جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، وأن استهداف تلك المرافق لن يؤدي إلا إلى تسريع خطط التحديث والتطوير. كما أشار إلى أن الجهود المبذولة في إعادة بناء المواقع المتضررة تأتي في إطار تعزيز القدرة على مواجهة أي تهديد مستقبلي وضمان استمرارية البرنامج النووي في مساره السلمي.

وتابع إسلامي أن إسرائيل، من خلال تهديداتها المتكررة، تسعى إلى فرض واقع سياسي وأمني جديد في المنطقة، غير أن إيران – بحسب تعبيره – اعتادت مواجهة مثل هذه الضغوط، مؤكداً أن الرد الإيراني يتمثل في المزيد من التمسك بالبرنامج النووي السلمي باعتباره أحد ركائز الاستقلال الوطني. كما لفت إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالاعتراف بحق طهران في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض المدنية وعدم الرضوخ لسياسات الترهيب.

